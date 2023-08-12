وول ستريت جورنال: الإمارات زوّدت “الدعم السريع” بالأسلحة تحت غطاء المساعدات الإنسانية

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير أن الحكومة الإماراتية أرسلت شحنات من الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

وقالت الصحيفة إن طائرة شحن إماراتية هبطت في مطار عنتيبي بأوغندا بداية يونيو/ حزيران الماضي تأكد أنها كانت تحمل أسلحة وذخيرة، في الوقت الذي كانت تُظهر فيه وثائق رسمية أن الطائرة تحمل مساعدات إنسانية إماراتية إلى اللاجئين السودانيين.

وأشار مسؤولون أفارقة للصحيفة إلى أن “الأسلحة التي تم اكتشافها جزء من الدعم الذي تقدمه الإمارات لمحمد حمدان دقلو(حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع التي تقاتل من أجل السيطرة على ثالث أكبر دولة في إفريقيا”.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أوغنديين قولهم، إن الطائرة الإماراتية سُمح لها بعد ذلك بمواصلة رحلتها إلى مطار أم جرس بشرق تشاد، وأكّدوا أنهم تلقّوا بعد ذلك أوامر من رؤسائهم بالتوقّف عن تفتيش الرحلات القادمة من الإمارات العربية المتحدة، وجرى تحذيرهم من التقاط أي صور لتلك الطائرات.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأوغندية إن مطار عنتيبي يتعامل مع عدد كبير من رحلات الشحن، لكنه نفى علمه بأي طائرات تستخدم المطار لتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة عبر تشاد.

The United Arab Emirates is sending ammunition to a Sudanese warlord. That support is fueling a vicious civil war that the U.S. is trying to end https://t.co/ODenWfW8QG — The Wall Street Journal (@WSJ) August 10, 2023

وفي ردها على أسئلة صحيفة “وول ستريت جورنال”، قالت الحكومة الإماراتية إنها تؤيد “الحل السلمي للنزاع في السودان وتسعى إلى تقديم جميع أشكال الدعم للتخفيف من المعاناة الإنسانية”.

وأشارت إلى أنها “أرسلت حوالي ألفي طن من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية، للمتضررين من الحرب”، وبنت مستشفى ميدانيا في تشاد المجاورة.

وقالت الصحيفة إن دولة الإمارات تعوّل على حميدتي للمساعدة على حماية مصالحها في السودان، نظرًا إلى موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، وإمكانية الوصول إلى نهر النيل واحتياطياتها الذهبية الواسعة.

وأوضحت أن هذه المصالح تشمل أيضا مساحات واسعة من الأراضي الزراعية السودانية وحصة في ميناء مخطط له بقيمة 6 مليارات دولار على البحر الأحمر.

وكان رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد التقى ديبي في 14 يونيو/ حزيران في أبوظبي، حيث وقع الزعيمان صفقات عسكرية وأخرى في مجالات التعدين والطاقة، ويقول مسؤولون أوغنديون إنه بعد الاجتماع بوقت قصير زاد عدد الرحلات الجوية إلى تشاد عبر عنتيبي.