وول ستريت جورنال: الإمارات زوّدت “الدعم السريع” بالأسلحة تحت غطاء المساعدات الإنسانية

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير أن الحكومة الإماراتية أرسلت شحنات من الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

وقالت الصحيفة إن طائرة شحن إماراتية هبطت في مطار عنتيبي بأوغندا بداية يونيو/ حزيران الماضي تأكد أنها كانت تحمل أسلحة وذخيرة، في الوقت الذي كانت تُظهر فيه وثائق رسمية أن الطائرة تحمل مساعدات إنسانية إماراتية إلى اللاجئين السودانيين.

وأشار مسؤولون أفارقة للصحيفة إلى أن “الأسلحة التي تم اكتشافها جزء من الدعم الذي تقدمه الإمارات لمحمد حمدان دقلو(حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع التي تقاتل من أجل السيطرة على ثالث أكبر دولة في إفريقيا”.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أوغنديين قولهم، إن الطائرة الإماراتية سُمح لها بعد ذلك بمواصلة رحلتها إلى مطار أم جرس بشرق تشاد، وأكّدوا أنهم تلقّوا بعد ذلك أوامر من رؤسائهم بالتوقّف عن تفتيش الرحلات القادمة من الإمارات العربية المتحدة، وجرى تحذيرهم من التقاط أي صور لتلك الطائرات.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأوغندية إن مطار عنتيبي يتعامل مع عدد كبير من رحلات الشحن، لكنه نفى علمه بأي طائرات تستخدم المطار لتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة عبر تشاد.

The United Arab Emirates is sending ammunition to a Sudanese warlord. That support is fueling a vicious civil war that the U.S. is trying to end https://t.co/ODenWfW8QG

— The Wall Street Journal (@WSJ) August 10, 2023