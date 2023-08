وول ستريت جورنال: مصر تعارض طلبا أمريكيا لتزويد أوكرانيا بالسلاح

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مسؤولين مصريين وآخرين أمريكيين قولهم، إن مصر بعد ما وافقت على عدم إرسال أسلحة إلى روسيا في وقت سابق، أصبحت الآن تقاوم طلبات من واشنطن لإرسالها إلى أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاهرة أصبحت تعارض الآن طلبات من كبار قادة الولايات المتحدة لإرسال أسلحة إلى كييف، مما يشكل عقبة أمام ضغوط إدارة بايدن لتوفير أسلحة للهجوم الأوكراني المضاد.

وكان من المقرر أن ترسل مصر في البداية أسلحة إلى روسيا، لكنها ألغت هذا المخطط بضغوط من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، حسبما يقول المسؤولون.

وطلب مسؤولون أمريكيون، بما في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن، من مصر تزويد أوكرانيا بالأسلحة بدلا من ذلك، في محاولة لمساعدة أوكرانيا للتغلب على نقص الذخيرة.

وقدم أوستن هذا الطلب في مارس/ آذار، عندما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وطلب منه تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية، ومضادات للدبابات، وأنظمة دفاع جوي، وأسلحة خفيفة.

وأكدت الصحيفة أن القاهرة لم ترفض بشكل قاطع الطلبات الأمريكية، لكن المسؤولين المصريين قالوا بشكل غير علني إن مصر لا تخطط لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وأوضحت أن “التردد” المصري يمثل عقبة أمام جهود واشنطن العالمية لحشد الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا في لحظة حاسمة في الحرب، إذ تحاول القوات الأوكرانية التقدم عبر خطوط روسية محصنة في محاولة يُنظر إليها على أنها حاسمة في نتيجة الحرب.

