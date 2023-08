تستعد شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة (آبل) لتزويد الجيل القادم من هاتفها الذكي آيفون بمعالج يتفوق بشدة على كل الهواتف المنافسة بفضل الاتفاق التفضيلي الذي وقعته مع شركة صناعة رقائق إلكترونية تايوانية.

وذكر تقرير نشره موقع (ذا إنفورميشن) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن الاتفاق يتيح للشركة الأمريكية الحصول على أحدث وأسرع الرقائق التي تنتجها الشركة التايوانية قبل أي من منافسيها بعام كامل.

ويعني هذا أن الهاتف القادم (آيفون 15) والمتوقع طرحه الشهر المقبل يمكن أن يحتوي على شريحة أقوى من شرائح أي هواتف تنتجها الشركات المنافسة مثل (سامسونغ أو غوغل أو هواوي).

A sweetheart deal with TSMC will save Apple billions of dollars on iPhone, iPad and Mac chips https://t.co/IPoGFDtVll

— The Information (@theinformation) August 12, 2023