تستعد شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة (آبل) لتزويد الجيل القادم من هاتفها الذكي آيفون بمعالج يتفوق بشدة على كل الهواتف المنافسة بفضل الاتفاق التفضيلي الذي وقعته مع شركة صناعة رقائق إلكترونية تايوانية.

وذكر تقرير نشره موقع (ذا إنفورميشن) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن الاتفاق يتيح للشركة الأمريكية الحصول على أحدث وأسرع الرقائق التي تنتجها الشركة التايوانية قبل أي من منافسيها بعام كامل.

ويعني هذا أن الهاتف القادم (آيفون 15) والمتوقع طرحه الشهر المقبل يمكن أن يحتوي على شريحة أقوى من شرائح أي هواتف تنتجها الشركات المنافسة مثل (سامسونغ أو غوغل أو هواوي).

A sweetheart deal with TSMC will save Apple billions of dollars on iPhone, iPad and Mac chips https://t.co/IPoGFDtVll — The Information (@theinformation) August 12, 2023

ويمكن أن ينطبق الأمر نفسه على أي كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر لوحي جديد يمكن أن تطرحه أبل في العام المقبل.

ورغم أنه لم يتم الكشف عن شروط ولا تفاصيل اتفاق آبل والشركة فإن ذلك يجعل الشركة التايوانية المورد الوحيد للرقائق لشركة آبل الأمريكية.

كما أنه وبسبب طلبيات آبل المسبقة والضخمة والحصرية التي تقدمها للشركة التايوانية، فإنها تتحمل فاتورة ظهور أي عيوب في الرقائق الجديدة التي تكون آبل أول شركة تستخدمها.

ويأتي كل ذلك، بعد سنوات من قطع آبل خطوات واسعة نحو الأداء المميز لمنتجاتها، باستخدام المعالج (إم1) الموفر للطاقة في عام 2020، وهو ما ساعدها في الاستغناء عن التعامل مع شركة صناعة الرقائق الأمريكية (إنتل) في هذا القطاع الأساسي.

وسمح تحول آبل من استخدام رقائق إنتل في أجهزة الكمبيوتر ماك إلى استخدام الرقائق التي تطورها داخليا بالاستفادة من أساس تقني مشترك في أجهزتها، سواء هواتف آيفون أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر الشخصي ماك، مع أداء أسرع لهذه الأجهزة التي تستخدم تطبيقات معقدة.