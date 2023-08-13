ترحيب بتعيين السعودية لسفير “فوق العادة” لدى فلسطين

قال مسؤولون فلسطينيون إنهم تسلموا، اليوم السبت، نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري كأول سفير للمملكة غير مقيم في فلسطين المحتلة، في خطوة تشكل دعما للقضية الفلسطينية مع دراسة المملكة إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم إن السعودية قررت تعين نايف السديري سفيرا مفوضا وفوق العادة غير مقيم لدى فلسطين.

وأضافت الوكالة على موقعها الرسمي أن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري سفيرا مفوضا وفوق العادة لخادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية، لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما للمملكة في القدس، عاصمة دولة فلسطين.

ونقلت الوكالة عن الخالدي قوله “هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”.

خطوة سياسية مهمة

من جهته ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، القرار السعودي، معتبرا أنها “خطوة سياسية مهمة في هذه المرحلة نحو دعم ونصرة القضية الفلسطينية”.

وذكر العسومي في بيان، أن البرلمان العربي “يؤكد أن هذه الخطوة تأتي امتدادا للنهج الدائم والرائد للمملكة في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات”.

ودعا البرلمان العربي دول العالم “إلى أن تتخذ خطوات مماثلة لدعم الحقوق المشروعة والكاملة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس”.