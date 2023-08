شاهد: نهب جماعي لمركز تجاري في لوس أنجلوس والخسائر نحو 100 ألف دولار

أظهر مقطع “فيديو” متداول على نطاق واسع عبر منصات التواصل، عملية نهب جماعيّ لمركز تسوق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لثالث واقعة سرقة في وضح النهار خلال أيام.

ووثق الـ”فيديو”، الذي صوّره أحد الأشخاص في مركز “ويستفيلد توبانغا” التجاري في مقاطعة لوس أنجلوس، اقتحام حوالي 20 إلى 30 شخصًا مقنّعًا للمركز التجاري، مساء أمس السبت.

وتضمن الـ”فيديو” الذي تم تداوله على نطاق واسع داخل أمريكا وخارجها، كيف عاث السارقون خرابًا في المركز التجاري الواقع بحيّ “كانوغا بارك” في لوس أنجلوس، وتمكنوا من الفرار بعد أن سرقوا العديد من البضائع الباهظة الثمن.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد بلغت خسائر المركز التجاري نتيجة لعملية النهب الجماعي أمس ما بين 60 و100 ألف دولار.

وذكر شهود عيان لمحطة (سي بي سي نيوز) الأمريكية، أن عملية النهب الجماعي تمت في دقائق معدودة، وأن تكرار هذه العمليات في المراكز التجارية الكبرى أصبح يشكل خطرًا على حياة الناس وممتلكاتهم.

وقالت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، في بيان: “ما حدث اليوم في نوردستروم في توبانغا مول أمر غير مقبول على الإطلاق، ويجب محاسبة مرتكبي هذه الأفعال والأعمال المماثلة في المناطق المجاورة”.

وأكدت باس بأن “إدارة شرطة لوس أنجلوس ستواصل العمل ليس فقط من أجل العثور على المسؤولين عن هذا الحادث، لكن لمنع وقوع هذه الهجمات على تجار التجزئة في المستقبل”.

وتعد هذه ثاني واقعة نهب خلال أيام بعدما قام لصوص بسرقة متجر “إيف سان لوران” بمدينة غلينديل في كاليفورنيا في وضح النهار، وبعد نحو أسبوعين من سرقة متجر غوتشي الشهير في بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس، وقد بلغت الخسائر ما يصل إلى 300 ألف دولار.

