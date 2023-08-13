مستشار رئيس النيجر المحتجز للجزيرة مباشر: الحل الوحيد لعودة الديمقراطية تدخل “إكواس” عسكريا (فيديو)

قال محمد سحنون المستشار الخاص لرئيس النيجر محمد بازوم، المحتجز في القصر الجمهوري إن الحل الوحيد لعوة الديمقراطية إلى النيجر رهين بتدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) عسكريا.

وأضاف سحنون في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء السبت “نتمنى أن ينجح التدخل العسكري لإكواس في النيجر من أجل عودة الديمقراطية”.

وتابع سجنون قائلا إن الاختيار الأول عند شعب النيجر في هذا الظرف السياسي يتمثل في وقف تدخل الجنرالات في الحياة السياسة، مؤكدا أن مكانهم الطبيعي في الدفاع عن البلاد “ضد العمليات الإرهابية وليس في المكاتب”.

وما زال الترقب يخيم في النيجر بشأن إمكانية تدخل عسكري وشيك من دول الإكواس، لكن الاجتماع المقرر أن يلتقي فيه قادة أركانها في العاصمة الغانية أكرا جرى تأجيله “لأسباب فنية” من دون الكشف عن موعد جديد.

عائلة رئيس #النيجر المحتجز #محمد_بازوم للجزيرة مباشر: مظاهرات الدعم التي تخرج في النيجر مدعومة من جانب الانقلابيين#المسائية pic.twitter.com/r9FHuh5dex — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 12, 2023

وقال وزير الخارجية بحكومة محمد بازوم إن الخيار العسكري الذي تدرسه إكواس ليس حربا ضد النيجر وشعبها، بل عملية ضد “محتجزي رهائن”، داعيا قادة المجلس العسكري إلى وضع حد للانقلاب لتفادي مزيد من العقوبات.

في الأثناء قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إرجاء اجتماعه المقرر، السبت، لبحث تعليق عضوية النيجر، وذلك لإجراء مزيد من المشاورات.

وشدد المستشار الخاص لرئيس النيجر المحتجز على أن قادة الانقلاب في النيجر لا يحظون بأي تأييد شعبي.

وقال إن من يحتجز رئيسا ديمقراطيا “لا يمكنه أن ينتمي للجيش الوطني في النيجر”.

واستطرد قائلا إن قوات مجموعة إكواس كانت لها تجارب سابقة وناجحة في التدخل العسكري بدول إفريقية، منها ليبيريا وغامبيا.

وأضاف “إذا حدث وتدخلت هذه القوات في النيجر فإنها ستوقف بصورة نهاية تدخل الجنرالات في تحديد المستقبل السياسي للنيجر وباقي دوال الجوار”.