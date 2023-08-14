استشاري بمنظمة الصحة العالمية: معلوماتنا عن المتحور الجديد قليلة والأنظمة الصحية يجب أن تبقى يقظة (فيديو)

كشف استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، أمجد الخولي، أن المعلومات المتوفرة حتى الآن عن متحور كورونا الجديد الذي يعرف باسم ( EG.5) قليلة، لكنها تؤكد “أن الفيروس لا يزال موجودا بيننا، وأن متحوراته لا تزال قادرة على التحول السريع”.

وقال في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأحد، إن المعلومات المتوفرة حتى الآن تؤكد أن “السلالة الجديدة نسخة من السلالات الفرعية السابقة لأوميكرون”، وأن الخطر الوحيد المرتبط بها هو سرعة الانتشار؛ مما جعل منظمة الصحة العالمية تتعامل معها بحذر شديد.

وأضاف أنه بالنظر إلى السلالة الأصلية فإن اللقاحات العادية لا تزال فعالة، وأن “خطورة المتحور الجديد لن تصل إلى خطورة المتحاورات السابقة خاصة دلتا وبيتا”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قد كشفت -في تقرير طويل- عن معلومات جديدة حول متحور كورونا الجديد الذي يعرف باسم “EG.5” والذي انتشر في 50 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، وصنّفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للاهتمام.

وجرى تحديد هذا المتحور لأول مرة في الصين في فبراير/شباط الماضي، وكان اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في أبريل/نيسان الماضي.

وأوضح مستشار منظمة الصحة العالمية أن جميع دول العالم مدعوة إلى الإبقاء على منظومتها الصحية في حالة يقظة، مشددا على ضرورة العودة إلى الاحترازات الطبية التي كانت معتمدة، من خلال ارتداء الكمامات والابتعاد عن المناطق المزدحمة.

وقال إن الأشخاص المسنّين أو الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مدعوون إلى مزيد من الاحتراز حفاظًا على سلامتهم.

وأضاف “لا نتوقع أن يكون هذا المتحور هو السلالة الأخيرة من سلالات أوميكرون”، مؤكدًا أن الحل الوحيد للسلامة والأمان يكمن في الاستفادة من جرعات اللقاح كاملة وتقوية المنظومات الصحية المحلية والدولية.