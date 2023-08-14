قال مراسل الجزيرة مباشر إن طاقما فنيا وصل إلى البارجة “بيبي ستوكهولم”، اليوم الاثنين، لإفراغ وتعقيم خزانات المياه في البارجة التي تؤوي عددا من المهاجرين في بريطانيا.

وعثرت السلطات البريطانية على آثار لبكتيريا “الليغيونيلا” (الفيلقية) في نظام المياه على متن البارجة التي تتسع لنحو 500 لاجئ؛ مما دفعها إلى نقل طالبي اللجوء منها مؤقتا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في وقت سابق “أظهرت عينات بيئية من منظومة المياه على (بارجة) بيبي ستوكهولم مستويات من البكتيريا الفيلقية التي تتطلب مزيدا من الفحص”.

وأضاف “كإجراء وقائي، يجري إنزال جميع طالبي اللجوء التسعة والثلاثين الذين وصلوا إلى البارجة هذا الأسبوع، في حين تُجرى فحوص أخرى”.

ويمكن أن تتسبب البكتيريا المكتشفة في إمدادات المياه بالبارجة في حمى الفيلق، وهي عدوى بالرئة تصفها خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا بأنها غير منتشرة، لكنها “خطيرة للغاية”.

وقالت الحكومة إن أعراض الحمى لم تظهر على أيّ شخص على متن البارجة، وإنها تعمل بشكل وثيق مع وكالة الأمن الصحي وتتبع نصائحها بما يتماشى مع إجراءات الصحة العامة.

وكانت بريطانيا قد بدأت نقل مهاجرين إلى البارجة (بيبي ستوكهولم) الضخمة على ساحلها الجنوبي في ميناء بورتلاند بداية الأسبوع، في إطار استراتيجيتها لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى البلاد.

وتقول الحكومة إنها تهدف لتقليل فاتورة إيواء طالبي اللجوء، إذ إن إبقاءهم في فنادق يكلفها 6 ملايين جنيه إسترليني يوميًّا.

وانقسمت الآراء حول هذه السياسة، فقال وزراء إنهم يريدون توفير إقامة أساسية، لا إقامة فاخرة، للمساعدة على تقليل النفقات، وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه الخطّة سياسة غير إنسانية.