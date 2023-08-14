أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، اليوم الاثنين، تحذيرًا جديدًا بشأن الطقس في مساحات شاسعة من إنجلترا وويلز، إذ حذر خبراء الأرصاد من جو عاصف ومستمر وأمطار غزيرة.

ورفعت السلطات البريطانية مستوى التحذير إلى اللون الأصفر منذ منتصف ليلة الاثنين، محذرة من أن الأمطار الغزيرة قد تتسبب في اضطراب حركة النقل والبنى التحتية.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أنه يتوقع هطل أمطار تتراوح بين 20 و40 مليمترا على معظم المناطق، إلا أنه قال إن بعض المناطق قد تشهد هطل أمطار بكميات 80 مليمترا، وهو ما يعادل متوسط هطل الأمطار على مدار شهر أغسطس/ آب بأكمله المسجل عند 93 مليمترا.

وحذر خبراء الطقس من أنه يحتمل بنسبة ضئيلة أن تتأثر بعض المناطق بانقطاع في التيار الكهربائي والخدمات جراء الأحوال الجوية.