مدينة إيطالية تحظر على المسلمات ارتداء “البوركيني” أثناء السباحة

حظرت مدينة ترييستي شمال شرقي إيطاليا، مجموعة من النساء المسلمات من دخول البحر بملابس السباحة الكاملة “البوركيني”.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الاثنين، أن إدارة شاطئ ليدو بيديسين، منعت مجموعة من النساء المسلمات اللواتي يرتدين ملابس السباحة المحجبة من دخول البحر.

وذكرت الوكالة أن النساء المسلمات طالبن إدارة الشاطئ بتقديم مبررات حول هذه الخطوة، غير أن الإداريين لم يتمكنوا من تقديم عذر مقنع لهذا الإجراء.

وأضافت الوكالة أن شاطئ ليدو بيديسين هو الشاطئ الوحيد في أوروبا الذي يمكن للرجال والنساء السباحة فيه بشكل منفصل.

والبوركيني لباس بحر نسائي ساتر، يتيح للمرأة السباحة مع تغطية جسمها باستثناء الوجه والكفين والقدمين، ويتألف من ثلاث قطع: قميص وسروال وغطاء للرأس وهو لباس شائع بين المسلمات المحجبات أثناء ارتيادهن الشواطئ.