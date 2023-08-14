تسبب ظهور علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، في مطعم “كشري” بقلب العاصمة المصرية، في موجة من التعليقات من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وتراوحت التعليقات على أحدث ظهور للنجل الأكبر للرئيس مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بين ساخر ومنتقد ومتسائل.

وجاء ظهور علاء مبارك في مطعم الكشري الشهير بقلب العاصمة المصرية، الواقع على بعد خطوات من الميدان الذي شهد ميلاد الثورة التي أطاحت بوالده الراحل.

وظهر علاء مبارك جالسًا على الطاولة وأمامه أطباق من الوجبة المصرية الشعبية الشهيرة، ونادل المطعم يرحب به بحرارة ويستعرض قدراته في خدمته.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه في تويتر، قائلًا: “بالأمس أكلنا أحلى كشري مع بعض الأصدقاء بوسط البلد، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق. شكرًا لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال”.

بالأمس مع بعض الأصدقاء اكلنا أحلى كشري عند كشري أبوطارق وسط البلد ، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكراً لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال 🙏 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 12, 2023

وسبق أن ظهر علاء مبارك برفقة شقيقه جمال، وسط جماهير النادي الأهلي خلال لقاء الفريق مع الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم بالقاهرة في يونيو/ حزيران الماضي.

خلونا على الأقل نشكر الثورة اللي خلت علاء مبارك فود بلوجر 😂 https://t.co/0CmqajqCmk — Gafi (@imGaafar) August 12, 2023

وانقسم مدونون بشأن أسباب ظهور نجل الرئيس المصري الأسبق، بين من اعتبرها “رسالة يريد توصيلها”، ومن عدّوها من قبيل الدعاية وإظهار الالتفاف الشعبي حول أسرة الرئيس الراحل.