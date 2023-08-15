أثناء إلقائه درسًا عن العنصرية.. قطة تقاطع حديث إمام تركي (فيديو)

نشر الإمام والداعية التركي مصطفى إيفي السبت الماضي، مقطع فيديو طريفا يظهر صعود قطة أمامه أثناء إلقائه درسًا في مسجد (عزيز هدائي) بحي أسكودار في مدينة إسطنبول.

جاء ذلك أثناء تحدث إيفي عن الإقصاء والعنصرية، داعيًا الناس إلى عدم إقصاء أحد بسبب عرقه أو جنسه أو طائفته أو لغته، بل التعامل معهم على أساس إنسانيتهم.

وبادر الإمام بمتابعة حديثه وهو يداعب القطة بيده، في لقطة تداولتها وسائل الإعلام المحلية والمنصات بشكل واسع، مشيرين إلى حب الإمام التركي المعروف للحيوانات.

ونشر إيفي مقطع الفيديو هذا وكتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “الجمال الذي أفسد محادثتي”.