قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، إن 16 شخصا أصيبوا جراء اشتباكات في طرابلس بين قوات (الردع الخاصة) وقوات (اللواء 444).

واندلعت اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، مما تسبب في تعليق الرحلات الجوية إلى مطار المدينة الرئيسي، وذلك بعد أنباء عن قبض فصيل مسلّح على قائد كبير من فصيل منافس، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن حاجتها العاجلة إلى جميع فصائل الدم، لإنقاذ حياة المصابين جراء الاشتباكات التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

ودعت وزارة الصحة الليبية المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات، وطلبت من الأطباء والعناصر الطبية التوجه إلى مقار عملهم، لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والتعامل مع حالات الطوارئ.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، إن الاشتباكات قد تجددت منذ فجر اليوم، وتم تسجيل 16 إصابة في حصيلة مبدئية.

وأوضح أنه تم اتخاذ مستشفى طرابلس الجامعي نقطة إسعاف ميدانية لإنقاذ المصابين، وقال “نعمل في الوقت الحالي على أكثر من وتيرة بمختلف مناطق الاشتباكات”.

وقال إن إحدى سيارات الإسعاف أصيبت أثناء محاولتها إخراج عائلة، بعيار ناري من دون وقوع إصابات بشرية.

تعليق الرحلات الجوية

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن شركات الطيران في مطار معيتيقة بطرابلس نقلت طائراتها إلى مطار مصراتة بسبب الاشتباكات التي تشهدها العاصمة.

كما أعلنت شركتا الخطوط الليبية والإفريقية، تعليق رحلاتهما المقررة لليوم الثلاثاء من مطار معيتيقة الدولي، وأعلنت الأخيرة أنها ستسيّر رحلاتها من مطار مصراتة ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

كما أعلنت جامعة طرابلس، تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري اليوم الثلاثاء، عقب اندلاع المواجهات المسلحة في العاصمة الليبية بين قوتين أمنيتين تتبع إحداهما لحكومة الوحدة الوطنية والأخرى للمجلس الرئاسي.