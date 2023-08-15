ليبيا.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات في طرابلس بين قوات الردع الخاصة وقوات اللواء 444 (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بمقتل 4 من مقاتلي جهاز الردع في ليبيا، باشتباكات العاصمة الليبية طرابلس التي اندلعت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، تلقيها نداءات استغاثة عبر الأجهزة التابعة لها من مواطنين عالقين في مناطق الاشتباكات بطرابلس، يطلبون توفير ممرات آمنة لهم وإخراجهم.

وأعربت الوزارة في بيان نشرته على فيسبوك، عن أسفها لما يشهده جنوب العاصمة طرابلس من اشتباكات وسط الأحياء المكتظة بالسكان، وقرب المؤسسات الطبية العامة والخاصة.

ودعت طرفي الاشتباكات إلى السماح لفرق الطوارئ التابعة للإسعاف والطوارئ، ومركز طب الطوارئ والدعم، والهلال الأحمر، بإنقاذ المواطنين من مناطق الاشتباكات وتوفير ممرات آمنة حفاظًا على حياة المدنيين.

وقال مسؤول بجهاز الإسعاف والطوارئ للجزيرة مباشر إنه تم إجلاء أكثر من 100 عائلة من مناطق الاشتباكات جنوبي العاصمة الليبية.

دعوات إلى وقف القتال

ودعا المجلس الأعلى للدولة بليبيا، اليوم الثلاثاء، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في طرابلس، وطالب بحل الإشكاليات بالطرق السلمية.

كما دعا مجلس النواب الليبي، إلى وقف الأعمال القتالية في طرابلس فورا، وفتح ممرات آمنة تضمن سلامة المواطنين وحرية تنقلهم.

من جانبه، أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا عن قلقه بشأن التطورات في طرابلس وذكّر الأطراف المتصارعة بأن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس، وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين.

وأعربت عن القلق إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية.

تعليق رحلات الطيران

وأعلنت عدة شركات طيران دولية اليوم الثلاثاء، تعليق رحلاتها من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بسبب استمرار المواجهات المسلحة في العاصمة الليبية، بين قوتين أمنيتين تتبع إحداهما لحكومة الوحدة الوطنية والأخرى للمجلس الرئاسي.

وذكرت الخطوط الجوية الإفريقية (وهي مؤسسة حكومية) في بيان، أن كافة رحلات المغادرة والوصول سيتم تشغيلها عبر مطار مصراتة الدولي، كما ألغت الخطوط الجوية الليبية (وهي حكومية أيضا) رحلاتها المقررة اليوم.

وقال مدير مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب، إن حركة الملاحة الجوية بالمطار لا تزال مفتوحة، غير أن عدة شركات طيران نقلت طائراتها إلى مصراتة، احترازيًّا، وألغت شركات أخرى رحلاتها المقررة اليوم.