ابتكر نازح سوري في مخيم التح غرب مدينة سرمدا بريف إدلب، مكيفا بوسائل بدائية لتخفيف وطأة الحرارة المرتفعة داخل خيام النايلون.

وقال محمود سليمان العلي لكاميرا الجزيرة مباشر، إن “الحاجة أم الاختراع”، موضحا أنه صاحب الفكرة بصناعة المكيف الصحراوي يدويا بأدوات بسيطة.

واشتكى النازح من درجات الحرارة المرتفعة والكهرباء كثيرة الانقطاع، مضيفا “نشعر بالحرارة مضاعفة داخل الخيام المصنوعة من البلاستيك والنايلون.

وأفاد محمود بأنه لجأ للفكرة حتى يحمي أطفاله من ضربات الشمس القوية، وأنه استعان بمروحة سيارة ومحرّك من الخردة وجالون ماء كبير ملأه بالماء وغلفه من الداخل بكيس من الخيش ووصله بالكهرباء.

وقال النازح إن المراوح العادية تدوّر الهواء ساخنا فيما يعجز سكان الخيام عن توفير مكيف، ما دفعه إلى اللجوء إلى إحدى الطرق البدائية.

ونصح محمود النازحين واللاجئين في الخيام الذين لا يجدون مهربا من موجة الحر، بفعل الشيء نفسه، قائلا إن تكلفتها بسيطة.

ولا يزال أكثر من 1.5 مليون سوري بشمال غربي البلاد يسكنون في مخيمات، معظمها أنشئت على أراض زراعية تفتقر إلى الخدمات الأساسية من المياه النظيفة والكهرباء وشبكات الصرف الصحي.

وفاقمت موجة الحر الأخيرة محنة آلاف الأسر، حيث يعاني سكان أكثر من 811 مخيما قلة المياه النظيفة، إضافة إلى انخفاض كمياتها عن ما كانت عليه في باقي المخيمات نتيجة تخفيض الدعم وارتفاع معدل استهلاك المياه.