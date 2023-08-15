نصر الله محذرا إسرائيل: ستعودون أيضا إلى العصر الحجري إذا هاجمتم لبنان (شاهد)

حذر حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، إسرائيل، الاثنين، بأنها أيضا “ستعود إلى العصر الحجري” إذا هاجمت لبنان.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي هدد يوم الثلاثاء الماضي “بإعادة لبنان إلى العصر الحجري” خلال أي حرب ضد حزب الله، وذلك بعد أسابيع من المناوشات بين الجانبين على طول الحدود بين البلدين.

وأعلن نصرالله أن حزب الله يحتاج إلى “بضعة صواريخ دقيقة” لتدمير قائمة أهداف عددها، وخصوصا “المطارات المدنية، المطارات العسكرية، قواعد سلاح الجو، محطات توليد الكهرباء وتوزيعها، محطات المياه، مراكز الاتصالات الرئيسية، مجموعة من البنى التحتية، مصافي النفط والبنزين والأمونيا”، إضافة إلى “مفاعل ديمونا”.

وحذر من أنه “إذا تطورت المعركة إلى كل محاور المقاومة”، أي في حال شاركت فيها فصائل أخرى، وخصوصا فلسطينية معادية لإسرائيل وتدعمها إيران، “فلن يبقى شيء اسمه إسرائيل”.

بالفيديو | السيد #نصرالله للعدو: بالدليل والبرهان انتم سيتم اعادتكم الى العصر الحجري اذا اقدمتم على الحرب على لبنان#سيد_من_حمى_وانتصر #وكان_حقا_علينا pic.twitter.com/r8yC1fYIpr — قناة المنار (@TVManar1) August 14, 2023

بالفيديو | السيد #نصرالله للعدو: اذا تطورت المعركة مع كل محور المقاومة عندها لن يبقى شيء اسمه "اسرائيل"#سيد_من_حمى_وانتصر #وكان_حقا_علينا pic.twitter.com/3pBU3gIzEO — قناة المنار (@TVManar1) August 14, 2023

وألقى نصرالله خطابه في الذكرى السابعة عشرة لانتهاء آخر مواجهة عسكرية بين حزبه وإسرائيل صيف عام 2006. وأسفرت هذه الحرب عن أكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني، معظمهم مدنيون، وعن 160 قتيلا في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من العسكريين.