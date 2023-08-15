فارق شيخ أردني الحياة عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد أن حافظ على عهد قطعه على نفسه منذ عام 1967 بالامتناع عن شرب الشاي قبل تحرير القدس.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحاج عبد الإله الشبول الذي لم يشرب الشاي لـ55 عامًا، وقد أثارت قصته تفاعلا واسعا عبر المنصات.

وتداول الناشطون قصة الشبول، التي بدأت عام 1967 حين مر به زميل له في الشرطة العسكرية التابعة للجيش الأردني، ووجده يشرب الشاي، فقال له “أتشرب الشاي والقدس راحت؟”.

ونشر الناشطون مقطع من مقابلة تلفزيونية روى فيها الحاج الشبول قصته، وقال إنه قطع على نفسه عهدا من يومها ألا يشرب الشاي حتى تحرير القدس، وقد توفي، أول أمس الأحد، وهو ملتزم بعهده.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، أن الراحل كان يعيش في بلدة “الشجرة” في محافظة إربد (شمالي الأردن)، وقد التحق الشبول بالجيش الأردني عام 1951، وشارك في مناورة عسكرية مِن المفرق (شرقي الأردن) إلى نابلس شمالي الضفة الغربية، وخدم في جنين وطولكرم شمالي الضفة.

وقال الراحل في حديث سابق لوسائل الإعلام إن “أجمل أيام حياته هي تلك التي قضاها في الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك”، كما شارك الجيش الأردني في معركة القدس، وهو اسم يطلق على المعارك التي واجه فيها الجيش الأردني قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب فلسطين، التي تمكن من خلالها الأردن من السيطرة على شرقي القدس، بما فيها البلدة القديمة.

وعلى موقع (إكس) -تويتر سابقا- كتب الكاتب ياسر الزعاترة “عبد الإله الشبول وحكاية عشق مع القدس، عن شاي لم يشربه منذ “راحت”! لا عليك يا زينة الرجال: سيشهد أبناؤك أو أحفادك تحرير القدس، فلنا في ذلك وعدٌ من الله عز وجل. فسلام منه سبحانه عليك، وعسى أن يجمعك بشهدائها في جنان النعيم”.

وعلق الصحفي نضال سلامة قائلا “هؤلاء هم بناة الوطن فقط”. وأوصى مغرد آخر من يستطيع أن يصلي بالأقصى أن يدعي للراحل بالرحمة.

عبد الإله الشبول وحكاية عشق مع القدس.

عن "شاي" لم يشربه منذ "راحت"!

عام 67؛ كان يخدم في الشرطة العسكرية الأردنية، حين مرّ به زميل له، فوجده يشرب الشاي، فقال له: "أتشرب الشاي والقدس راحَت؟!".

من ذلك الحين؛ قطع على نفسه عهدا بألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها، وهي التي قال… pic.twitter.com/38pEjn8T77 — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) August 14, 2023

الحاج عبدالإله الشبول ( ٨٩ عاما) كان جنديا في الجيش العربي وخدم بفلسطين وعاهد منذ أكثر من ٥٥ عاما أن لا يشرب الشاي إلا في القدس .. لكن قدر الله تعالى نافذ لا محالة فانتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم ببلدة الشجرة في الرمثا .. رحمه الله تعالى .. هؤلاء هم بناة الوطن فقط pic.twitter.com/t5C7If7lFB — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) August 13, 2023