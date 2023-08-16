أوكرانيا.. مغادرة أول سفينة شحن عبر البحر الأسود رغم تهديد البحرية الروسية

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن مغادرة أول سفينة شحن تجارية من ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود عبر ممر ملاحي جديد، رغم تحذير روسيا في وقت سابق بأنها قد تستهدف السفن التي تستخدم الموانئ الأوكرانية.

وجاء هذا الإعلان الذي يثير مخاوف من تدخل سفن حربية روسية، بعد ساعات من إعلان أوكرانيا أنها حررت قرية في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه على امتداد الجبهة الجنوبية.

وأصدرت روسيا تهديدها بعد وقفها العمل باتفاق الحبوب الشهر الماضي، الذي تم التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا يضمن ممرًا آمنًا لشحنات الحبوب من 3 موانئ أوكرانية.

وقال الوزير الأوكراني المكلف بشؤون البنى التحتية أولكسندر كوبراكوف “غادرت حاملة الحاويات (جوزيف شولت) ميناء أوديسا، وتبحر عبر الممر المؤقت الذي أنشئ للسفن المدنية”.

وميناء أوديسا هو أحد الموانئ الثلاثة التي كانت ضمن اتفاق الحبوب.

ومنذ خروج روسيا من الاتفاق، صعّدت موسكو هجماتها على البنى التحتية لميناء البحر الأسود الأوكراني، والمرافق التي تستخدمها كييف لتصدير الحبوب عبر نهر الدانوب.

مسيّرات روسية

وقالت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن مسيّرات روسية ألحقت أضرارًا بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا جنوب البلاد، في أحدث هجوم يستهدف هذه المنشآت منذ أن أوقفت موسكو العمل باتفاق الحبوب.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 13 مسيّرة خلال الليل في منطقتي أوديسا وميكولايف الجنوبيتين.

وازداد احتمال شن هجوم روسي على سفن شحن في البحر الأسود منذ الأسبوع الماضي، عندما أعلنت موسكو أنها أطلقت طلقات تحذيرية من سفينة حربية روسية على سفينة شحن في عرض البحر.

وأطلقت كييف مطلع يونيو/حزيران الماضي هجومًا مضادًا لاستعادة مناطق تسيطر عليها روسيا في شرق البلاد وجنوبها بعد الحصول على دعم عسكري غربي ضخم، إلا أن كييف أقرت بصعوبة المعارك والتقدم في مواجهة الدفاعات الروسية، وبقيت نتائج هجومها دون ما كانت تأمل به.

ويأتي الإعلان الأوكراني عن استعادة أوروغاين غداة تأكيد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الموارد العسكرية الأوكرانية “شبه مستنفدة”.