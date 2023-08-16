توتال إنيرجيز: بدء التنقيب عن النفط والغاز في لبنان أواخر الشهر الجاري (فيديو)

أعلنت شركة “توتال إنيرجيز” الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن عمليات التنقيب عن النفط والغاز بالبلوك رقم 9 في المياه اللبنانية ستبدأ أواخر الشهر الجاري.

وأفادت الشركة (مشغّل البلوك 9) في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، بوصول منصة الحفر Transocean Barents إلى البلوك على بعد نحو 120 كيلومترا من بيروت في المياه اللبنانية إلى جانب وصول أول طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت.

وأضافت أن هذه المروحية، التي تديرها شركة Gulf Helicopters ستنقل الفرق إلى منصة الحفر، لافتة إلى أن وصول الآليتين خطوة مهمة في التحضير لحفر البئر الاستكشافية في البلوك 9 الذي سيبدأ في أواخر الشهر الحالي.

ووفق البيان، تعمل توتال إنيرجيز للإستكشاف والإنتاج في لبنان منذ عام 2018، وهو العام الذي تم فيه توقيع إتفاقيتي الإستكشاف والإنتاج للبلوكين رقمي 9 و4، بصفتها المشغل لهاتين الرقعتين .

وأشارت الشركة إلى أنها أنهت أول بئر استكشافي تم حفره على الإطلاق في المياه اللبنانية العميقة، في البلوك رقم 4 في أوائل عام 2020، وأنها تستعد مع شريكتيها إيني، وقطر للطاقة لحفر بئر إستكشافي ثان، وسيتم حفر هذا البئر في البلوك رقم 9 خلال العام 2023.

شهران لمعرفة النتائج

وكان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية قال في تصريح عبر منصة إكس “وصلت صباح اليوم باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 إلى نقطة الحفر المحددة لها”.

للعلم اليوم الأربعاء 2023/8/16 صباحا باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩ قد وصلت ألان إلى نقطة الحفر المحددة لها pic.twitter.com/9wquKTcGqz — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) August 16, 2023

وبالتزامن مع وصول المنصة، التي استأجرتها توتال، تفقد حمية ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، القاعدة اللوجستية التي ستعتمد في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت لإقلاع وهبوط الهليكوبتر، المخصّصة لتقديم الخدمات من وإلى منصّة الحفر في البلوك رقم 9.

من جهته، قال فياض خلال الجولة: نحن على موعد بعد شهرين أو 3 أشهر، لمعرفة نتائج الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9.

وتتضمن المياه البحرية اللبنانيّة 10 رقع أو بلوكات، تعرض للمزايدة تباعا خلال دورات التراخيص التي تنظمها الدولة اللبنانية.

إطلاق اسم #خط_قانا_96 على خط الملاحة الجوي للهليكوبتر بين مطار رفيق الحريري الدولي بيروت ومنصة الحفر والتنقيب في البلوك ٩ أتى تخليدا لشهداء مجزرة قانا عام 1996،والذي نعتبره تاريخاً مفصلياً وتأسيسياً للانتصار، وعلى أمل أن تكون هذه المحطة اليوم بارقة الأمل وبداية النهوض للوطن ككل pic.twitter.com/bnYXXaFrzk — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) August 16, 2023

كان لبنان وقع في فبراير/شباط 2018، عقدا مع ائتلاف شركات نفطية بقيادة توتال والذي يضم كلا من إيني، ونوفاتيك الروسية، التي انسحبت فيما بعد، للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما، عقب مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية إثر نزاع على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعا.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، دخول شركة قطر للطاقة شريكا مع توتال الفرنسية وإيني الإيطالية، ضمن اتفاقية استكشاف وإنتاج الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

وأصبحت نسب المشاركة في كل اتفاقية من الاتفاقيتين كالتالي، توتال إنيرجيز 35%، وإيني 35% وقطر للطاقة 30%، وتتراوح حصة لبنان في حال اكتشاف النفط والغاز ما بين 54 و63% بعد خصم التكلفة التشغيلية والرأسمالية.