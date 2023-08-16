ضجت مواقع التواصل في قطاع غزة بعد انتشار فيديو لضرب وإهانة شابين على يد أحد الأشخاص وابنه بسبب خلاف مالي بينهما على مبلغ 120 شيكل (32 دولارا).

ويظهر في الفيديو شخص يصفع الشابين على وجههما، ويأمر المصور بتسجيل اللقطات، بينما يأمر طفله الصغير بصفعهما وتوجيه الإهانات لهما.

🔴 غضب على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لضرب وإهانة شابين في غزة بسبب 32 دولار#الجزيرة_مباشر | #غزة pic.twitter.com/YwjUZAk84K — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 16, 2023

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة في القطاع المحاصر، ما دفع الشرطة إلى إصدار بيان قالت فيه إنها ألقت القبض على الشخص الظاهر في الفيديو واتخذت في حقه الإجراءات القانونية.

ومع تنامي حالة السخط، ظهر أحد المعتدى عليهما يحكي القصة والتي بدأت بمجرد مزاح مع الأصدقاء، ليتفاجأ بأن صديقه قريب المعتدي ومصور الفيديو هو من أوقع به ونصب له الفخ الذي وجد نفسه محاصرا فيها ومهددا تحت السلاح.