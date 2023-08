انبعاث قياسي للكربون.. طوارئ وأكبر عملية إخلاء لمدينة كندية مع تقدم حرائق الغابات (فيديو)

أمرت السلطات الكندية، أمس الأربعاء، سكان يالونايف -وهي إحدى أكبر المدن في أقصى شمال البلاد- بالمسارعة إلى إخلائها وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات قد تمتد إليها بحلول نهاية الأسبوع.

وقال شاين طومسون وزير البيئة في المناطق الشمالية الغربية الكندية في مؤتمر صحفي “للأسف وضع حرائق الغابات لدينا اتخذ منعطفا آخر نحو الأسوأ، حيث إن اندلاع حريق غرب يالونايف يمثل الآن تهديدا حقيقيا للمدينة”.

وأمر طومسون سكان المدينة البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة بمغادرتها بحلول ظهر غد الجمعة، مشيرا إلى طريق سريع واحد فقط مفتوح باتجاه الجنوب، كما تم ترتيب رحلات جوية تجارية وعسكرية. وحتى وقت متأخر من أمس الأربعاء، كانت حرائق الغابات على بعد 17 كيلومترا من العاصمة الإقليمية.

وأضاف طومسون “أريد أن أشدد على أن المدينة لا يتهددها خطر مباشر”، محذرا بأنه “من دون مطر، من المحتمل أن تصل (الحرائق) إلى أطراف المدينة بحلول نهاية الأسبوع”. ونبه السكان قائلًا “أنتم تعرضون أنفسكم والآخرين للخطر إذا اخترتم البقاء حتى وقت لاحق”.

وأعلنت مدينة يالونايف حالة الطوارئ في وقت سابق هذا الأسبوع، تم توسيع نطاقها لاحقا في المناطق الشمالية الشاسعة.

وتخضع العديد من بلدات ومجتمعات السكان الأصليين حاليًّا لأوامر بالإخلاء، في حين اضطر رجال الإطفاء في بعض المناطق إلى التراجع بسبب الرياح القوية التي سعّرت الحرائق، حيث يوجد حاليًّا أكثر من 230 حريق غابات نشط في المنطقة.

وبعدما وصف بأنه أكبر عملية إخلاء على الإطلاق تشهدها المناطق الشمالية الغربية، فإن مغادرة يالونايف تعني أن نحو نصف سكان المناطق القريبة من القطب الشمالي سيتحولون قريبًا إلى نازحين.

وتسببت حرائق الغابات التاريخية في كندا هذا العام في انبعاث ما يعادل أكثر من مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو مستوى غير مسبوق، وفق تقديرات السلطات الكندية.

ويساوي هذا تقريبا الانبعاثات السنوية لليابان (ما يعادل 1.12 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2021)، وهي خامس أكبر ملوث في العالم، ويتجاوز الانبعاثات السنوية لقطاع الطيران العالمي عام 2022 (حوالي 0.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون).

وقال مايكل نورتن، المدير العام لهيئة إدارة الغابات الكندية الجمعة “تحول هذا الصيف إلى ماراثون حقيقي” في وقت يتحضّر غرب البلاد لموجة حر جديدة، وتوقع أن تبقى أخطار اندلاع حرائق “أعلى من المعتاد” حتى سبتمبر/ أيلول.

وانتشرت الحرائق الضخمة في كل أنحاء البلاد هذا الموسم بكثافة هائلة محطمة أرقامًا قياسية في العديد من المقاطعات. وما زالت كندا في حالة تأهب قصوى للحرائق منذ 90 يومًا، وهي فترة قياسية.

وأتت الحرائق حتى الآن على 13.5 مليون هكتار، أي ضعف المساحة المحترقة القياسية عام 1989 البالغة 7.3 ملايين هكتار، وفقًا لمركز حرائق الغابات الكندي المشترك.

