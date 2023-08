أثارت منظمة العفو الدولية حالة من الجدل والسخرية عقب منشور على حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، استنكرت فيه منع بعض الدول العربية والإسلامية عرض فيلم “باربي”، ومعتبرةً ذلك تقويضًا لحرية التعبير عن الرأي.

وقالت “العفو الدولية”، الثلاثاء الماضي، إن “الجزائر والكويت منعتا عرض فيلم باربي، وكلاهما تدّعيان أن الفيلم يروّج للشذوذ الجنسي”.

وتابعت المنظمة الدولية: “هذا الحظر هو جزء من الرقابة المستمرة وقمع حرية التعبير في الجزائر والكويت… يجب التراجع عن قرارات حظر فيلم باربي”.

These bans are part of the ongoing censorship and crack down on freedom of expression in Algeria and Kuwait. The decisions to ban the Barbie movie should be reversed. pic.twitter.com/hWTbkGwSUf

— Amnesty International (@amnesty) August 15, 2023