احتلّت جامعة الملك سعود المرتبة الأولى على مستوى الجامعات في المملكة العربية السعودية، وعلى الصعيد العربي ضمن فئة (101-150).

وشملت قائمة التصنيف أفضل 1000 جامعة دولية مصنفة وفقًا لتصنيف “شانغهاي” العالمي لعام 2023، في حين طالت عمليات التصنيف أكثر من 2500 جامعة من جميع بقاع العالم.

ونشرت مؤسسة شانغهاي (رانكينغ كونسلتنسي) يوم الثلاثاء، تصنيفها لأفضل الجامعات لهذا العام، وكما كان متوقعًا، هيمنت الجامعات الأمريكية والبريطانية على المراكز العشرة الأولى في تصنيف أفضل مؤسسات التعليم العالي.

وجاء ضمن التصنيف بين أفضل 500 جامعة في العالم، 6 جامعات في المملكة العربية السعودية وهي جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وجامعة الطائف، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

واعتمد تصنيف “شنغهاي” على معايير عدة، أهمها جودة التعليم وجودة أعضاء هيئة التدريس والمخرجات البحثية وأداء الجامعات مقارنة بحجمها، وإلى جانب معايير ومؤشرات أخرى تشمل قياس أعداد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل، والجوائز والميداليات العالمية.

يُذكر أن معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا احتل المركز الأول في عام 2023، حيث حصل على الدرجة المثالية 100%، ويعد هذا العام هو العام 11 على التوالي الذي تصدر فيه المعهد المركز الأول.

ويقع معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما قفزت جامعة كامبريدج نقطة واحدة لتفوز بالميدالية الفضية، فيما تراجعت جامعة ستانفورد في المركز الثالث، وتراجعت جامعة أكسفورد مرتبتين إلى المركز الرابع، واختتمت جامعة هارفارد المراكز الخمسة الأولى.