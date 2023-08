احتلّت جامعة الملك سعود المرتبة الأولى على مستوى الجامعات في المملكة العربية السعودية، وعلى الصعيد العربي ضمن فئة (101-150).

وشملت قائمة التصنيف أفضل 1000 جامعة دولية مصنفة وفقًا لتصنيف “شانغهاي” العالمي لعام 2023، في حين طالت عمليات التصنيف أكثر من 2500 جامعة من جميع بقاع العالم.

ونشرت مؤسسة شانغهاي (رانكينغ كونسلتنسي) يوم الثلاثاء، تصنيفها لأفضل الجامعات لهذا العام، وكما كان متوقعًا، هيمنت الجامعات الأمريكية والبريطانية على المراكز العشرة الأولى في تصنيف أفضل مؤسسات التعليم العالي.

وجاء ضمن التصنيف بين أفضل 500 جامعة في العالم، 6 جامعات في المملكة العربية السعودية وهي جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وجامعة الطائف، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

OUT NOW🎊 ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities #ARWU 2023 #ShanghaiRanking #universitiesExplore the full results here: https://t.co/WcK5PA9UKW pic.twitter.com/TMUN3tgFax

— ShanghaiRanking (@ShanghaiRanking) August 15, 2023