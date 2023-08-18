أعمال شغب واسعة ضد السوريين في أورفا بسبب قضية “تحرش” (فيديو)

شهدت ولاية شانلي أورفا مساء الأربعاء، أعمال شغب واسعة، على خلفية اتهام “أحد الأجانب” بالاعتداء على طفل جنسيًّا.

وبحسب شهود عيان، فقد نزل المئات من المواطنين إلى الشوارع وقطعوا عددا من الطرق الرئيسية بمنطقة “بوزوفا”، وهاجموا محلات السوريين التجارية بالمنطقة، مدّعين أن المتهم بالاعتداء على الطفل “خباز سوري الجنسية”، وهو ما لم تؤكده أي مصادر رسمية.

من جانبه أصدر والي شانلي أورفا بيانًا صحفيًّا، أكد فيه إلقاء السلطات التركية القبض على ” أجنبي” دون تحديد جنسيته، بتهمة “الاعتداء جنسيًّا” على أحد الأطفال.

وأوضح البيان بأن حادثة الاعتداء جرت مساء الاثنين الماضي وأن الكشوف الطبية أكدت تعرض الطفل لاعتداء جنسي.

وأضاف “على إثر ذلك تحركت الجهات المعنية وألقت القبص على الأجنبي المتهم بالاعتداء على الطفل، وعقب عرضه على المحكمة، أمر القاضي باعتقاله على الفور”.

Şanlıurfa'da 20 yaşındaki bir Suriyeli, 9 yaşındaki bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulundu. Halk olaya tepki vermek için sokaklara indi. Şahıslara ait olduğu düşünülen dükkanlar taşlandı. pic.twitter.com/HTQusSPfAF — Başıboş Kaçak Sorunu (@kacaksorunu) August 16, 2023

ونظم المئات من أهالي حي بوزوفا مسيرة احتجاجية بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تطورت إلى أعمال شغب واسعة، وتحطيم بعض المحلات التجارية التابعة للأجانب المقيمين هناك.

HALKIMIZI SÜKUNETE DAVET EDİYORUM. Dün yaptığımız açıklama sadece arapça tabela başlığı olabilir ama cümle içerisinde size basit gelecek "Asayiş Problemi"var dediğimiz konu tamda buydu. 9-10 Yaşlarında bir evladımıza yabancı uyruklu bir kişi tarafından defalarca yapılan tecavüz… pic.twitter.com/ea7y5jEzfx — İbrahim Nimetoğlu (@ibrahimnmetoglu) August 16, 2023

من جانبها، دفعت قوات الأمن بأعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب لتفريق المتجمهرين، مستخدمة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ورشق المتجمهرون قوات الأمن بالحجارة، مرددين هتافات معادية لوجود الأجانب في تركيا.

كما فرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة في الأحياء التي تشهد كثافة سكانية للسوريين لمنع اتساع أعمال الشغب.

🖍️İddiaya göre Şanlıurfa Bozova ilçesinde Suriyeliler tarafından tecavüz edilen 9 yaşında bir erkek çocuğu olduğu için kargaşa var

🖍️Hep diyorum bunlar yüzünden askerlerimiz boşuna şehit oluyor

Avrupa Yakası 17Ağustos1999 Tercih2023 Gültan Kışanak dolar DolarTL acımayın Sondakika pic.twitter.com/71PVyhhy79 — Arif_ (@ariiff1997) August 16, 2023

وعلق الناشط الإعلامي السوري المهتم بقضايا حقوق اللاجئين أسامة الموسى قائلًا: “في كل حادثة تحصل يكفي القول إن المعتدي أجنبي سواء كان سوريًّا أو غير سوري، ليتحرك بعض العنصريين ويستخدموا هذه الحوادث ضد وجود العرب عامة والسوريين خاصة”.

وأضاف الموسى للجزيرة مباشر: “المسيء يعاقب من قبل القانون، ونحن أيضا ضد أي انتهاك للقانون ومع المحاسبة الفردية للشخص من قبل الدولة، ولكن لا يمكن السماح بالعقاب الجماعي”، مؤكدًا أن السوريين يعيشون هذه الأيام في ترقب خوفًا من الترحيل من قبل السلطات التركية، أو من الاعتداءات المتكررة على اللاجئين والأجانب في تركيا.

وطالب الموسى الحكومة التركية بتعويض المتضررين من أعمال الشغب، وتجريم الاعتداءات الجماعية المتكررة، والتحريض عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرًا تحميل السوريين المسؤولية عن أفعال فردية، بسبب غياب مؤسسات سورية تدافع عنهم في تركيا.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde ciddi olaylar yaşanıyor.

10 yaşındaki bir erkek çocuğunun cami tuvaletinde 3 Suriyeli sığınmacı tarafından cinsel istismara uğradığı ifade ediliyor.

Olay kısa sürede büyük bir tepki zincirine dönüştü, vatandaşlar sokaklarda.

Kalabalığın dağıtılması… pic.twitter.com/eL6A8lv2Oj — Batuhan Çolak (@batuhancolak33) August 16, 2023

وقال الصحفي السوري أحمد كامل للجزيرة مباشر إن التوتر في علاقة الأتراك بالسوريين عمل مقصود، يُنمَّى بفعل فاعل، مضيفًا أن هناك جهات سياسية تغذّي الاحتقان بين الطرفين، لدرجة أنه ينفجر عنفًا جماعيًّا لأدنى سبب، أو لحادثة فردية، وأحيانًا لمجرد إشاعة أو خبر كاذب، وأن هذا يحصل من الجانبين.

واتهم كامل الأحزاب السياسية التركية بالاستثمار سياسيًّا في “كراهية الأجانب”، وخاصة اللاجئين منهم، وعلى أخص الخصوص اللاجئون السوريون، وأن هذه الأحزاب وجدت في الانتخابات البلدية السابقة عام 2019، أن هذا الاستثمار مربح انتخابيًّا، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

وأكد كامل أنّ هناك أصواتًا عاقلة في الجانبين ترتفع لتنظيم العلاقة بينهما، وحل المشكلات الحقيقية القائمة بطرق تحفظ كرامة ومصلحة الطرفين، مشددًا على أنه يجب الإقرار بأن وجود هذه الأعداد الكبيرة من السوريين في تركيا لما يزيد على عقد، ولفترة زمنية غير محددة، يحدث أعباءً وتبعات ليست ببسيطة.