بكلمات مؤثرة ناشدت ابنة الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، في لقاء مع كاميرا الجزيرة مباشر، الجميع الوقوف مع والدها والمطالبة بإطلاق سراحه، بعد تدهور صحته وأبدت خوفها عليه.

وقالت الصغيرة جوان، إنها تخشى على والدها الذي يدخل في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 10 أيام، وناشدت الجميع التحرك من أجل والدها والضغط للإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وأبدت الصغيرة جوان خشيتها من أن يستشهد والدها مثل الشهيد الفلسطيني خضر عدنان الذي استشهد عقب إضرابه عن الطعام، وقالت “صحته تدهورت خايفة يستشهد مثل الشهيد خضر عدنان”.

وقالت جوان إنها تفتقد والدها كثيرا، ولم تستمتع برفقته منذ فترة طويلة، عقب إطلاق سراحه آخر مرة، حيث جاءت قوات الاحتلال واعتقلته مرة ثانية وأرجعته إلى السجن.

تدهور الوضع الصحي للأسير كايد

وأكدت هيئة الأسرى أن “الوضع الصحي للأسير كايد الفسفوس في تدهور سريع، حيث يعاني من إرهاق شديد وضعف عام نتيجة استمراره في الإضراب، علمًا بأن إدارة السجون تتعمد إهماله طبيًّا وعدم إجراء الفحوصات اللازمة له ولمتابعة حالته الصحية”.

وقالت إن “الأسير كايد الفسفوس (33 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضًا للاعتقال الإداري الذي يجابهه بأمعاء خاوية وصلابة واقتدار”.

وكشفت الهيئة أن الأسير كايد يتعرض للعزل والمضايقات والتفتيش المستمر لزنزانته، وقد “تم سحب كامل الأجهزة الكهربائية والملابس من غرفته، ووُضع في زنزانة مزودة بكاميرات ويتم إدخال أسرى معاقبين -غير مضربين- كوسيلة ضغط على الأسير من أجل إنهاء إضرابه”.