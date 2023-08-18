تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة، مع التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الأسرى الفلسطينيين، والاعتداءات والتضييق عليهم داخل سجون الاحتلال.

واعتبر متابعون أن كل ما يحدث مع المعتقلين في سجون الاحتلال متوقع ومنتظر وحقيقي وذلك لما يحمله الاحتلال من عداوة وحقد وضغينة على الفلسطينيين الذين يقاومون من أجل بلادهم وقدسهم وكرامتهم وعزتهم، على حد قولهم.

ورأى مشاركون آخرون، أن التضييق يرمي لجر المقاومين الفلسطينيين خارج السجون إلى التحرك والتظاهر والاحتجاج، وبذلك يتم اعتقالهم أو اغتيالهم.

واعتبر مجموعة من المشاركين، أن الصمت العالمي، يساهم في زيادة التضييق على الأسرى داخل السجون، وتساءلوا عن سبب غضب الرأي العام على اعتقال جندي من دولة الاحتلال مقابل صمته عند الاعتداء على فلسطيني.

واعتبر أحد المتابعين أن دولة الاحتلال تثبت وحشيتها في كل يوم عبر “تصعيد اعتداءاتها على الفلسطينيين الأبرياء ومواصلة التضييق وفرض جبروتها عليهم”.