زوجان أمريكيان يقاضيان مستشفى بعد قطع رأس طفلهما أثناء الولادة (فيديو)

رفع زوجان من ولاية جورجيا الأمريكية دعوى قضائية على طبيبة ومستشفى وممرضين شاركوا في عملية ولادة طفلهما الأول، مدّعين أن الطبيبة استخدمت قوة مفرطة خلال العملية؛ مما أدى إلى قطع رأس الطفل ومقتله.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قدّم الزوجان، الأسبوع الماضي في محكمة مقاطعة كلايتون، شكوى من المستشفى، الذي يقع على بعد نحو 13 دقيقة جنوب وسط مدينة أتلانتا، بتهمة محاولة إخفاء حقيقة قطع رأس ابنهما ومنعهما من طلب إجراء تشريح.

وقال كوري لينش، محامي الزوجين، في مؤتمر صحفي في أتلانتا “لقد تحولت أحلامهما وآمالهما إلى كابوس”.

ووفقًا للشكوى، التي تم تقديمها نيابة عن الأم جيسيكا روس (20 عامًا) والأب تريفيون تايلور (21 عامًا)، فقد استخدمت طبيبة النساء تريسي سانت جوليان، قوة زائدة على عنق ورأس الطفل خلال عملية الولادة القيصرية في أوائل يوليو/ تموز الماضي؛ مما أدى إلى فصل الرأس عن الجسم.

ولم تستخدم جوليان طرقًا صحيحة لتخفيف تشوه الكتف وقامت بتطبيق “جر أكثر من اللازم”، حسب قول الدكتور إدموند. وقال إنها فشلت أيضًا في طلب المساعدة الإضافية وإجراء عملية قيصرية طارئة في الوقت المناسب.

A Georgia couple filed a lawsuit against a doctor, hospital and nurses involved in the delivery of their first child, claiming that an obstetrician had used too much force during the procedure, resulting in the decapitation and death of their baby. https://t.co/jC3KUc5JxR

— The New York Times (@nytimes) August 11, 2023