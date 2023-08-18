يشارك الشاب السعودي أحمد جمعان، مقاطع فيديو على حسابه الرسمي إنستغرام، مشروعه الخاص بتربية النمل، كاشفًا عن تزايد الاهتمام بشراء النمل بمختلف أنواعه في المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج.

وتحدث جمعان عن تفاصيل حياة النمل في مختلف المستعمرات التي يصنعها بطرق مختلفة في منزله، حيث تظهر المستعمرات وهي تتفرع وتتميز بطرق وأماكن مختلفة في تربية اليرقات.

وأظهرت المقاطع المتداولة كيف يرتب النمل شؤون حياته، حتى حينما يتعلق الأمر باحتضار نملة، إذ تُنقَل لتُدفَن خارج المستعمرة خوفًا من انتشار المرض.

وأظهرت مقاطع أخرى كيف يمكن أن تهاجم المستعمرةَ حشراتٌ صغيرة يمكن أن تؤدي إلى نفوق نملها كله.

وقال جمعان في شرحه على أحد المقاطع، إن النمل يختار المناطق الخاصة به حسب احتياجاته إلى البذور والبيض واليرقات والشرانق.

واضاف أن مملكة النمل تعتمد على عناصر هامة منها الرطوبة، موضحا أنه يتم تكسير بعض البذور من أجل ألا تنبت.

وكشف جمعان أنه بدأ تربية النمل منذ 6 أعوام، موضحًا أن بعض ملكات النمل يصل سعرها إلى حوالي 5 آلاف ريال سعودي (1.333 دولار أمريكي)، وأن انجذابه لتربية النمل جاء لـ”معرفة طريقة حياته الغامضة والخفية”.

وأوضح أن بعض بيض النمل يصل سعره إلى 95 دولارًا للغرام الواحد، موضحًا أن بعض الشعوب تأكله أو تستخدمه بهارات، خاصة النمل “القاطع للورق”، في كولومبيا والهند وبورما وتايلند، مشيرًا إلى أن هناك “إقبالًا على شراء مستعمرات النمل من داخل السعودية ودول الخليج والشرق الأوسط بشكل عام”.