لبنان يرفض استقبال أي مهاجر غير نظامي لا يحمل جنسيته

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الخميس، رفض لبنان استقبال أيّ مهاجر غير نظامي باستثناء مواطنيها، حتى لو كانت نقطة انطلاقه المياه أو الأراضي اللبنانية.

وحسب وسائل إعلام محلية، قالت الخارجية اللبنانية في بيان، إن “لبنان أُبلغَ بانطلاق قارب هجرة غير نظامي من مياهه باتجاه قبرص”.

وأضاف البيان: “إذ تدين الوزارة الهجرة غير النظامية، تؤكد التزام لبنان باستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متن هذه القوارب”.

وأعربت الخارجية اللبنانية عن قلقها إزاء ازدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير النظاميين، وخاصة السوريين منهم.

وقالت إن هذه الدول ترفض استقبال المهاجرين السوريين على أراضيها وتعيدهم قسرًا عبر دول ثالثة إلى مناطق سورية تصفها هي نفسها بأنها غير آمنة.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفًا مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.

وفي سبتمبر/أيلول 2022، قررت الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات إدارية وأمنية وقضائية واستخباراتية استباقية، للحد من رحلات الهجرة غير النظامية عبر البحر.

وتزداد محاولات الهجرة من لبنان باتجاه دول أوروبية، في ظل تدهور معيشي غير مسبوق وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر، إثر أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد منذ عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها.

وانعكست أزمة لبنان الاقتصادية على اللاجئين السوريين في المخيمات، وأجمع اللاجئون السوريون على صعوبة الوضع الاقتصادي والظروف غير المواتية التي يكابدونها في لبنان.