كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، أنها تتعقب سلالة جديدة من الفيروس المسبب لكوفيد-19، وقالت إن السلالة تسمى “بي إيه 2.86” ورُصدت في الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل.

وكتبت المراكز الأمريكية منشورا على منصة “إكس”، وقالت “نصيحة مراكز مكافحة الأمراض لحماية أنفسكم من كوفيد-19 تظل كما هي.. ريثما نجمع المزيد من المعلومات حول بي إيه 2.86”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في وقت سابق من يوم أمس الخميس على منصة إكس، إنها صنفت “بي إيه 2.86” على أنه “متحور تحت المراقبة” نظرًا إلى العدد الكبير من الطفرات الذي يحمله.

WHO has designated #COVID19 variant BA.2.86 as a ‘variant under monitoring’ today due to the large number of mutations it carries.

So far, only a few sequences of the variant have been reported from a handful of countries.

🔗 https://t.co/3tJkDZdY1V

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 17, 2023