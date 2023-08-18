أكّدت روسيا اليوم الجمعة أنها دمرت مسيّرات أوكرانية فوق موسكو والبحر الأسود حيث تزايدت الهجمات المماثلة في الأسابيع الأخيرة، في سياق الهجوم الأوكراني المضاد وبعد وقف موسكو العمل باتفاق تصدير الحبوب منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين “هذه الليلة، دمّرت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيّرة. سقط هيكلها في منطقة مركز المعارض ولم تتسبب في أضرار كبيرة للمبنى”.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث، ووفقا للمعلومات الأولية، ليست هناك إصابات.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، نفّذت كييف الهجوم عند الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، واستهدف “مواقع في موسكو والمنطقة”.

ويستضيف مركز المعارض الواقع في غرب العاصمة الروسية على مسافة 5 كيلومترات من الكرملين، معارض للمهنيين، بحسب موقعه الإلكتروني.

وأفادت وكالة “تاس” الروسية للأنباء نقلا عن هيئة الطوارئ بـ”انهيار جزئي لجدار خارجي في أحد أجنحة المجمع”.

وأضافت الوكالة أن المجال الجوي قرب مطار فنوكوفو الدولي في موسكو أُغلق فترة وجيزة.

وزاد عدد الضربات الجوية بالطائرات المسيّرة في عمق روسيا منذ تدمير إحدى هذه الطائرات فوق الكرملين أوائل مايو/ أيار.

ولا تصرح أوكرانيا عادة بمسؤوليتها عن الهجمات على الأراضي الروسية، لكن بعض المسؤولين أبدوا رضاهم عنها علنًا.