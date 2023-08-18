توفي مغربي يدعى “جمال دوماني” عمره 57 عاما جراء نزيف في المخ، إثر دفعه من سائق سيارة أجرة وسقوطه وارتطام رأسه بالأرض.

‏ورصدت كاميرات المراقبة المشاجرة بين المتوفى وسائق سيارة الأجرة بعد ملاسنة كلامية دارت بينهما في منطقة بي أوغلو بولاية إسطنبول، صباح الاثنين الماضي، بسبب رفض السائق إيصاله إلى موقع قريب، بحسب شهود عيان.

وبحسب اللقطات المنشورة، تطورت مشادة كلامية بين الرجلين إلى عراك بالأيدي، وانهال السائق على الضحية باللكم والركل، فسقط على رأسه، ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة نزيف بالمخ، بحسب وسائل إعلام تركية.

وقد ألقت الشرطة القبض على المتهم بعد فراره من موقع الحادث، من خلال تتبع لوحات سيارته عبر كاميرات المراقبة وتحديد هويته، وأحالته إلى التحقيق، فوُضع تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء محاكمته بتهمة “الإيذاء العمد”.

وشهدت تركيا، خلال الأيام الأخيرة، حملة أمنية استهدفت من تسميهم السلطات التركية “المهاجرين غير النظاميين”، حيث سُجّل كثير من حالات الترحيل التي شملت مئات الأجانب من جنسيات مختلفة، في مقدمتهم الأفغان والسوريون.

وتزامن ذلك مع وقوع حوادث عدة في البلاد نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى اعتداءات على أجانب، وُصفت بأنها عنصرية.

ومع تأكيد السلطات أن عمليات الترحيل خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين ومخالفي القوانين، يقول حقوقيون أتراك إن أخطاء شابت إجراءات ترحيل بعض الأجانب في الآونة الأخيرة.

ويأتي ذلك في وقت تعيش فيه تركيا جدلا بشأن مخاوف من تزايد الخطاب العنصري وتنامي ظاهرة العداء للاجئين بسبب الصراعات السياسية الداخلية.