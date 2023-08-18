قال الـ“يوتيوبر” الأمريكي المسلم “أس كيو” إنه عاش تجربة مريرة في مطار بن غوريون الإسرائيلي، حيث تم التعامل معه بفظاظة بسبب ارتدائه للجلباب بعدما طلب منه أن ينتقل لطابور خاص بالمسلمين وإخضاعه لعملية تفتيش مسّت بكرامته الإنسانية، على حد وصفه.

وأضاف “أس كيو” في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر مساء الخميس، أنه وقف خلال هذه التجربة بالمطار على مظاهر التعصب والتمييز العنصري من قبل بعض موظفي المطار، مضيفًا أن هناك إسرائيليين تعاملوا معه بطريقة مختلفة، ولم تصدر عنهم أي مواقف مشينة.

وتابع “أتشرف بهذه التجربة المريرة، لأنها جعلتني أستشعر جزءًا بسيطًا من الألم والمعاناة التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون يوميًا”.

وشدد “أس كيو” على أنه وقف بأم عينه على التمييز بين الناس، حيث كان يتم التعامل مع الأشخاص الذين يرتدون القلونسات باحترام زائد في حين تم التعامل مع سيدة مسلمة ترتدي الحجاب بالكثير من الجفاء والعنصرية.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع “فيديو” للـ”يوتيوبر” الأمريكي، قال فيه إنه تعرض لمضايقات في مطار بن غوريون الإسرائيلي، إذ كشف أنه تم إخضاعه للتفتيش الإضافي، كما أُجبر على التعري من قِبل أمن المطار الإسرائيلي ما تسبب في تأخيره عن طائرته.

وظهر المواطن الأمريكي المسلم وهو يشرح لموظفة في شركة طيران، سبب تأخيره عن الرحلة، رغم محاولته توضيح ما حدث معه أثناء التفتيش.

وأكد أن أصعب مرحلة في هذه “التجربة المريرة” كانت عندما تم الشروع في تفتيشيه وملامسة رجل الشرطة الإسرائيلي لـ”الأماكن الحساسة في جسمه”.

وقال “أنا أعرف ماذا يعني هذا السلوك الذي اعتبره في منتهى الخساسة”.

وخلص قائلًا “هذه ليست قيم الديانة اليهودية وتعاليم النبي موسى عليه السلام”.