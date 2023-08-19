“الماتش بدأ يا وليد”.. مشجع مصري ينقذ حارس النصر السعودي بطريقة عفوية (شاهد)

شهدت مباراة التعاون والنصر السعودي، أمس الجمعة، مشهدًا طريفًا لا يتكرر كثيرًا في الملاعب، حيث حذر أحد الجماهير حارس مرمى النصر من بداية المباراة بعدما اقتربت الكرة من الحارس دون أن يدري.

وتداول رواد المنصات السعودية والعربية، مقطع فيديو عفوي لصانع المحتوى الرياضي “محمود إبراهيم”، والذي نبّه الحارس وليد عبد الله من إطلاق صفارة بداية المباراة التي جمعت بين فريقه ونادي التعاون.

وظهر الشاب في اللقطة التي وثقها عبر حسابه بتويتر قائلًا “الماتش بدأ يا وليد، يا وليد” مكررًا، “هتضيعنا يا وليد من أول لقطة”، قبل أن يستجيب الحارس لتنبيه المشجع المصري ويستدير بوجهه لاستقبال الكرة قرب شباكه، في مشهد غير مألوف.

فيما كتب مصور المقطع عبر حسابه بتويتر معلقًا “الحارس وليد عبدالله أحب الناس بالنسبة لي، وحارس قدّم الكثير، وقبلها يعد رجل محترم وخدوم ومتواضع”.

اللقطة التي عدّها المصور “عفوية” حازت أكثر من مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما حظيت بتعليقات ساخرة ومتباينة من قبل رواد المنصات، إلا أنها أغضبت بعض جماهير نادي النصر.

وعلق المدون خالد نصر قائلًا “أدري إنه الموسم ما أنتهى ولسه في البداية، لكن تبقى هذه حقيقة لقطة الموسم”.

وتوقع المدون عماد محمود أن يكون “دوري روشن متسمًا بالعجب برعاية المشجعين المصريين”، وفق ما ذكره ساخرًا في تغريدة عبر حسابه بتويتر.

دورى روشن ده قسما بالله هيبقي دورى العجب برعاية المصريين 😂😂😂😂 https://t.co/ShfywhS3TI — Emad🦅 (@3emad_Mahmoud) August 19, 2023

فيما كتب أبو حمد منتقدًا “اللهم أجرنا في مصيبتنا، كل السيناريوهات اللي ماتخطر على بال بشر مرت علينا يالنصراوية، يارجل ما هذه هلفهاوة، يعطي ظهره للملعب ولا فيه إحساس ولا تحضير ولا وعي!”.

أما الأكاديمي محمد الزهراني فغرد عبر تويتر ساخرًا “أقترح على الأستاذ مسلي آل معمر التوقيع مع الأستاذ محمود (مصور المقطع) ليكون مساعد حارس، يصير متى ما لعب وليد عبدالله يجلس خلفه وينبهه”.

أقترح على الأستاذ مسلي آل معمر التوقيع مع الأستاذ محمود ليكون "مساعد حارس".. يصير متى ما لعب وليد عبدالله يجلس وراه وينبهه..

مغ التحية @musalli9 https://t.co/wDwRJirlnl — المترجم محمد بن علي الزهراني 🌐 (@mohalzahrani13) August 19, 2023

جدير بالذكر أن مباراة الفريقين انتهت بهزيمة النصر أمام نادي التعاون بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري روشن.