أُعلنت حالة الطوارئ في إقليم كولومبيا البريطانية الكندي، في حين استمرت حرائق الغابات المدمرة في اجتياح المنطقة أمس الجمعة.

وأصدر ديفيد إيبي رئيس وزراء كولومبيا البريطانية، إعلان الطوارئ في الإقليم المطلّ على ساحل المحيط الهادئ مساء أمس، عبر تويتر.

وفي وقت سابق، حاصرت النيران العديد من المنازل والشقق حول مدينة ويست كيلونا السياحية الشهيرة المطلة على بحيرة أوكاناغان.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المدينة التي يقطنها 36 ألف شخص.

This year, we’re facing the worst #BCWildfire season ever. Over the past 24 hrs, the situation has evolved rapidly and we are in for an extremely challenging situation in the days ahead. Given these fast-moving conditions, we are declaring a provincial state of emergency.

— David Eby (@Dave_Eby) August 19, 2023