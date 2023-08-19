أعلنت السلطات بالفعل حالة الطوارئ في المدينة التي يقطنها 36 ألف شخص

أُعلنت حالة الطوارئ في إقليم كولومبيا البريطانية الكندي، في حين استمرت حرائق الغابات المدمرة في اجتياح المنطقة أمس الجمعة.

وأصدر ديفيد إيبي رئيس وزراء كولومبيا البريطانية، إعلان الطوارئ في الإقليم المطلّ على ساحل المحيط الهادئ مساء أمس، عبر تويتر.

وفي وقت سابق، حاصرت النيران العديد من المنازل والشقق حول مدينة ويست كيلونا السياحية الشهيرة المطلة على بحيرة أوكاناغان.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المدينة التي يقطنها 36 ألف شخص.

This year, we’re facing the worst #BCWildfire season ever. Over the past 24 hrs, the situation has evolved rapidly and we are in for an extremely challenging situation in the days ahead. Given these fast-moving conditions, we are declaring a provincial state of emergency. (1/5) pic.twitter.com/j6Ci2RPcLR — David Eby (@Dave_Eby) August 19, 2023

كما تضررت من النيران مدينة كيلونا، التي يسكنها نحو 150 ألف شخص على الجانب المقابل من البحيرة. ووفقًا للسلطات فإنه من المتوقع أن يتسع نطاق الحرائق.

وطلبت السلطات من 15 ألف شخص في الإقليم مغادرة منازلهم. وصدر تحذير لإجلاء أكثر من 20 ألف شخص آخرين.

كما تستعر حرائق الغابات الضارية في الأراضي الشمالية الغربية بكندا.

وحذّرت السلطات الكندية من أن الحريق المستعر على مسافة نحو 15 كيلومترا من يلونايف، قد يصل إلى المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع خصوصا أن الظروف الجوية تعيق عمل رجال الإطفاء.

ويسجّل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بمجرد هبوطهم في مبنى الرحلات الداخلية في كالغاري، ويصل بعضهم مع حيواناتهم الأليفة.

ويقدم لهم المتطوعون والمسؤولون المحليون الطعام والماء قبل نقلهم إلى فنادق قريبة تستخدم ملاجئ للنازحين.

Smoke fills the sky as the wildfire in Kelowna, British Columbia, grows. Thousands have been ordered to evacuate. #BCfire #BCWildfire pic.twitter.com/J0Y6C5AT0o — AccuWeather (@accuweather) August 18, 2023

وتكافح كندا حرائق الغابات في أجزاء عدة من البلاد منذ أشهر. وتعد حرائق الغابات ظاهرة سنوية في أجزاء كثيرة من البلاد، وتجبر السلطات أحيانا على إجلاء السكان.

وتشهد كندا هذه السنة موسم حرائق غابات هو الأشد على الإطلاق، وقد تسبب في إجلاء 168 ألف كندي عبر البلاد، وأتى على 14 مليون هكتار من الأراضي، وهو ما يساوي ضعف الرقم القياسي السابق المسجل عام 1989.

يشار إلى أن زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون الذي رفع درجة حرارة الأرض فيما يعرف بـظاهرة “الاحتباس الحراري”، جعلت شهور الصيف القائظ موسمًا لاشتعال حرائق الغابات.

ويلقي معظم العلماء باللائمة على الدول الصناعية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تعد مسؤولة وحدها عن ربع غاز ثاني أكسيد الكربون الصناعي الموجود في العالم.