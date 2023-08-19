قالت شبكة “سي إن إن” إنه من المقرر أن يسلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، يوم الخميس أو الجمعة الأسبوع القادم.

وأفادت الشبكة نقلًا عن مصادر مطلعة، بوجود مناقشات بين فريق الدفاع عن ترمب والادعاء، مشيرة إلى أنها ستستمر الأسبوع المقبل حتى انتهاء المهلة التي تم منحها لترمب ليسلم نفسه طوعًا.

ولا يزال توقيت تسليم ترمب غير واضح بالضبط.

وتأتي التوقعات بتسليم ترمب في جورجيا في الأسبوع نفسه الذي يتزامن معه أول مناظرة رئاسية جمهورية لانتخابات عام 2024. ومع ذلك، يخطط الرئيس السابق لتجاهل المناظرة، وإجراء مقابلة مع الإعلامي السابق في شبكة فوكس نيوز تاكر كارلسون، حسب مصادر متعددة على دراية بخططه.

ومع تبقّي 5 أشهر على انطلاق انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاق الرئاسي المقرر في نهاية العام المقبل، تبدو شعبية ترمب أقوى من أي وقت مضى، لكن القضايا الجنائية العديدة التي تلاحقه ألقت بظلالها على محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

وقبل أيام، أصدرت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا لائحة اتهام مفصلة تتضمن مجموعة -هي الرابعة- من الاتهامات الجنائية بحق ترمب فيما يتعلق بمحاولة إلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة في 2020 التي خسر فيها أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وتضمنت لائحة الاتهام الضخمة المؤلفة من 98 صفحة 19 متهمًا و41 تهمة جنائية إجمالًا. وشملت التهم الموجهة إليهم جميعًا الابتزاز الذي يُستخدم لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، ويعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.