شاهد: حريق في محرك طائرة أمريكية أثناء تحليقها

اندلعت النيران في محرك طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، الثلاثاء الماضي، أثناء رحلتها من مدينة هيوستن التابعة لولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة متجهة إلى المكسيك، وهو ما أجبرها على العودة والهبوط اضطراريًّا لمعالجة العطل.

واضطرت الطائرة المتجهة إلى كانكون إلى الالتفاف، حيث أظهرت مقاطع الفيديو المأخوذة من الأرض ألسنة اللهب وكأنها تنطلق من المحرك.

ووثق أحد الركاب ويدعى “ريكاردو جارسيا” ما حدث للطائرة، وكتب في تغريدة مرفقة بمقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر “شكرًا لطياري الرحلة 307 المتوجهة إلى كانكون على إعادتها إلى الأرض بعد فقدان محرك”.

Gracias a los Pilotos del vuelo 307 Houston-Cancún de Southwest Airlines por regresarnos a tierra después De perder un motor Gracias !!!

Sigo tratando de entender. pic.twitter.com/rXr3UjLgZi — Ricardo Garcia (@ricardogarziia) August 16, 2023

وتحدّث الراكبان جوردان وليندا كلاينكي لإحدى وسائل الإعلام المحلية عن الذعر الذي شاهداه في الجو.

وقال جوردان كلاينكي “شعرنا وكأن لهيبًا صغيرًا يصعد، وبعد ذلك سمعت دوي الانفجار، ثم بدأت أشم رائحة الوقود”.

وأضاف “عندما جاء الطيار وأخبرنا أننا سنعود إلى المطار، أيقنت حينها أننا كنا بصدد أمر خطير”.

وقال المتحدث باسم شركة (ساوث ويست) المالكة للطائرة في تصريحات لوسائل إعلام محلية “الرحلة رقم 307 أقلعت من مدينة هيوستن متجهة إلى مدينة كانكون جنوب شرقي المكسيك، قبل أن تعود إلى مطار هوبي بسبب حدوث مشكلة ميكانيكية بعد وقت قصير من إقلاعها”.

وأضاف “الطائرة هبطت بسلام وخرجت من الخدمة لإجراء المعاينة وإصلاح العطل، وقد أُرسلت طائرة أخرى لمواصلة الرحلة وإيصال الركاب إلى وجهتهم”.