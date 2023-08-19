وثقت كاميرات مراقبة اللحظات الأخيرة التي تم فيها استهداف مستوطنَين إسرائيليَّين، وإطلاق النار عليهما من المسافة صفر، بالقرب من بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مقاطع الفيديو المتداولة هيئة وملامح شاب في مقتبل العمر وهو يهرب من مكان العملية في شارع رئيسي، ثم يلوذ بالفرار في أحد الأزقة الفرعية.

ونقلت القناة 11 الإسرائيلية تسجيلًا مصورًا من كاميرا مثبتة في محطة غسيل السيارات، ظهر فيها شخص يقوم بتنظيف سيارة متوقفة، بينما تسلل شخص آخر من خلفه وقام بإطلاق النار من مسافة قريبة جدًّا على شخصين يجلسان في الناحية الثانية بجانب السيارة.

وقالت القناة إن هذا التسجيل، الذي كما يبدو مصدره الجيش، يوثق لحظات تنفيذ العملية.

ونقلت القناة عن جيش الاحتلال أن المهاجم أطلق 5 رصاصات ثم لاذ بالفرار، مرجحة أن يكون قد فر بواسطة سيارة نقلته إلى مكان خارج منطقة حوارة.

وقالت صحف فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل بلدة حوارة، وشنت حملة اعتقالات وتمشيط ومداهمات في قرى عوريف ومادما وبيتا.

وعلى منصات التواصل، أطلق ناشطون فلسطينيون دعوات لسكان حوارة وجميع قرى نابلس، لأخذ الحيطة والحذر تحسبًا لهجمات انتقامية تنفذها عصابات المستوطنين.