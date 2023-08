تعرّض وسط مدينة تشيرنيهيف في شمالي أوكرانيا لقصف روسي اليوم السبت، أوقع قتلى بحسب كييف، عقب اجتماع عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قادة الجيش.

وأعلن الجيش الروسي “القضاء” على 150 جنديًّا أوكرانيًّا حاولوا عبور نهر دنيبرو الذي يشكّل خط الجبهة في جنوبي أوكرانيا حيث تسعى قوات كييف لاختراق دفاعات موسكو.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة إكس “أصاب صاروخ روسي وسط المدينة في تشيرنيهيف”، مضيفًا “أصيبت ساحة وجامعة بوليتكنيك ومسرح. يوم سبت عادي حولته روسيا إلى يوم ألم وخسائر. هناك قتلى وجرحى”.

وتضمّن منشور زيلينسكي مقطع فيديو قصيرًا يُظهر حطامًا متناثرًا في أنحاء الميدان أمام مسرح بالمنطقة، حيث لحقت أضرار كبيرة بسيارات متوقفة. وظهرت أيضًا في الفيديو صورة خاطفة لجثة داخل سيارة.

وتشيرنيهيف مدينة تتميز شوارعها بالأشجار المورقة وكنائس شُيدت قبل قرون، وتبعد 145 كيلومترًا شمال العاصمة كييف.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.

Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h

