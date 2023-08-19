ناشد عدد من النازحين السودانيين المقيمين في مخيم “عبد الله بن الزبير” بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط البلاد، المنظمات الإغاثية المحلية والدولية، التدخل السريع لمساعدتهم على إنقاذ حياتهم وحياة أطفالهم بسبب افتقادهم سبل العيش الكريم ومخاطر انتشار الأمراض.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن هؤلاء النازحين الفارين من جبهات الاقتتال في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى والذين يفوق عددهم 400 شخص موزعين على 95 أسرة، أنهم في أمسّ الحاجة إلى الطعام والشراب والرعاية الصحية.

وقالت امرأة من المخيم “قضينا نحو شهرين في هذا المخيم بعدما كنا نقضي الليل في شوارع العاصمة. البداية كانت الأوضاع جيدة لكن الوضع تغيّر وأصبحنا بحاجة للغذاء والمياه”.

وأضافت أخرى أن الوضع الصحي في المخيم صعب، وأنه لا يوجد مرافق صحية للأطفال. وحينما يتم نقل أو تحويل بعض الحالات إلى مستشفيات الولاية لا يتم تمكين أصحابها من الرعاية اللازمة.

وقال نازح “مخيمنا يعاني من نقص في كل شيء”، مضيفًا أنه رغم الجهود التي قامت بها الحكومة المحلية والهلال الأحمر السوداني، فإن الوضع يحتاج إلى الكثير من المواد الإغاثية والمساعدات لا سيما بالنسبة للأطفال الذي يعانون من الأمراض المُعدية في فصل الصيف حيث يكثر البعوض.

وأجبرت الحرب التي اندلعت في العاصمة ومدن سودانية عدة، منذ 15 إبريل/نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، عشرات الآلاف من المدنيين على اللجوء والنزوح داخليًّا بحثًا عن ملاذات آمنة تقيهم أهوال القصف والقذائف المتفجرة والرصاص الذي طال عشرات المنازل.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين جراء المواجهات المسلحة في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى بلغ أكثر من 2.1 مليون شخص، بينهم 1.4 مليون شخص فروا من العاصمة الخرطوم فقط.