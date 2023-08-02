الصين تعتزم وضع قواعد تقيد استخدام الأطفال للهواتف الذكية.. تعرف إليها

قالت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين، الأربعاء، إنه يتعين تحديد استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، للهواتف الذكية بساعتين في اليوم كحد أقصى.

وأضافت الهيئة أنها تريد من شركات تصنيع الهواتف الذكية تقديم برامج خاصة بالقُصّر من شأنها أن تمنع المستخدمين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من الدخول على شبكة الإنترنت على الأجهزة من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحًا.

وأردفت الهيئة أنه سيتعين على الشركات وضع حدود زمنية بموجب الإصلاحات المقترحة، وسيُسمح للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، بساعتين في اليوم، وللأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عامًا، بساعة واحدة. بينما يُسمح للأطفال دون سن الثامنة بثماني دقائق فقط، لكن الهيئة أوضحت أنه يجب على الشركات أن تسمح لأولياء الأمور باختيار عدم تقيُّد أطفالهم بالحدود الزمنية.

من جهتها طالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، في تقريرها لمراقبة التعليم لعام 2023 باعتماد إجراءات صارمة ضد استعمال الهواتف في المدارس في دول العالم جميعها.

وأوصى التقرير بضرورة تبني سياسة الحظر العالمي للهواتف الذكية في المدارس لمعالجة حالات الاضطراب التي قد تشهدها الفصول الدراسية وتحسين التعلم، والمساعدة في حماية الأطفال من التسلط عبر الإنترنت.

وقالت اليونسكو إن هناك أدلة على أن الاستخدام المفرط للهاتف المحمول مرتبط بتدني الأداء التعليمي للطلاب، وإن الاستعمال المفرط للهاتف والتعرض العالي لشاشته يؤثر سلبًا في الاستقرار العاطفي للأطفال.

وأضافت أن دعوتها لحظر الهواتف الذكية تمثل رسالة تحذيرية مفادها أن التكنولوجيا الرقمية كلها، بما فيها الذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون خاضعة دائمًا لـ”رؤية تركز على الإنسان” للتعليم، ولا تحل أبدًا محل التفاعل وجهًا لوجه مع المعلمين.