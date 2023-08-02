تركيا.. حبس منفذ الهجوم المسلح أمام قنصلية السويد في إزمير

قضت محكمة تركية، الأربعاء، بحبس منفّذ الهجوم المسلح أمام مبنى القنصلية الفخرية السويدية في مدينة إزمير غرب تركيا، على ذمة التحقيق.

وأصدرت المحكمة قرارها بحق (ز. أو) منفّذ الهجوم بتهمة الشروع بالقتل العمد مع سبق الإصرار.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن بيان لولاية إزمير أن موظفة تركية تعمل في القنصلية الفخرية للسويد في ولاية إزمير غربي البلاد، أصيبت في هجوم نفّذه شخص “معاق ذهنيًا”، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أنها تعتقد بأن سبب الهجوم كان رفض القنصلية منحه تأشيرة دخول.

وأوضح البيان، أنه جرى نقل المصابة، التي تعمل سكرتيرة في القنصلية الفخرية السويدية، إلى المستشفى وحالتها خطيرة، فيما جرى توقيف الفاعل وبحوزته مسدس، وهو مسجل في مديرية نفوس ولاية أغري.