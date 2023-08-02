تعذيب طفلة يمنية وبيعها “جارية” (فيديو)

تعرضت طفلة يمنية (11 عامًا) للتعذيب والاستغلال، على يد والدها وزوجته وأقاربها، ثم بيعها “جارية” عند أحد المُسنين في المنطقة.

وتتعلق تفاصيل الواقعة المروعة بالطفلة (علا عبدة ثابت غانم)، من مديرية مزهر بمحافظة ريمة غربي البلاد، التي تعرضت للتعذيب على يد والدها وزوجته، قبل أن يسلّم الأب ابنته إلى شقيقته وزوجها، لتتعرض عندهما لصنوف من الضرب والإهانات والعمل الشاق، قبل بيعها جارية مقابل 200 ألف ريال يمني (350 دولارًا أمريكيًّا) لأحد المُسنين لخدمته، بعد تزوير عمرها والزعم أنها تبلغ 19 عامًا، إلا أن زوجة الرجل المُسن أشفقت عليها وهربتها.

لم تتجاوز الـ11 من عمرها..غضب في #اليمن لتعذيب طفلة وبيعها كـ #جارية pic.twitter.com/PeagowBsbg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 1, 2023

ونقلت مواقع إخبارية حديثًا للطفلة، قالت فيه إن زوجة أبيها قتلت أختها، أما أخوها فهرب من المنزل.

كما نُشر تقرير طبي على مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة الطفلة، يؤكد أنه “لا موضع في جسمها غير مصاب”.

جريمة بشعة جدا بكل المقاييس في ريمة مناطق سيطرة الحوثي ! الطفلة عُلا عبده أحمد ثابت غانم عمرها 11سنة ضربت واغتصبت بأبشع الطرق مع رجل شايب ! بداية الضرب من أبوها وعمها وزجة أبوها وحرقوها في أماكن عدة من جسمها باعوها لرجل بمئتين ألف شايب للتخلص منها الحوثي والنشطاء صامتين pic.twitter.com/Q2A6TPIclX — وضاح بن عطية (@atayyh) August 1, 2023

وأدى تعذيب الطفلة إلى إصابتها بكسر في الأسنان وفي اليد اليسرى، فضلًا عن جروح وكدمات وحروق في جسدها.

وأظهر مقطع فيديو الطفلة وهي عاجزة عن الرؤية بعينها اليمنى، بسبب ضرب زوجة أبيها لها.