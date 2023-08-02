قوات الاحتلال تقتحم مخيما في أريحا وتعتقل 4 فلسطينيين (فيديو)

قالت مصادر فلسطينية للجزيرة مباشر، إن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم عقبة جبر بأريحا واعتقلت 4 فلسطينيين، وذكرت مصادر محلية، أن شابا فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال في شارع عمان شرق نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، وصول إصابة خطيرة في البطن، وأخرى متوسطة برصاص الاحتلال الحي إلى مستشفى رفيديا، في حين أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر في نابلس، بوقوع عشرات الإصابات بالاختناق، حيث تم نقل رجل وزوجته بعد إطلاق النار على سيارتهما في منطقة إسكان الأطباء شرق نابلس، كما عالجت طواقم الإسعاف إصابة بشظية بالعين.

وأعلنت وزارة الصحة، عن إصابة خطيرة في البطن، وأخرى متوسطة برصاص الاحتلال الحي، وذكر الهلال الأحمر أن إصابة بالرصاص الحي في الصدر والظهر من مخيم بلاطة بنابلس وُصفت بالخطيرة، تم نقلها إلى مستشفى رفيديا.

تغطية صحفية: اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا pic.twitter.com/3f5axNrcPv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 2, 2023

وأغلق شبان فلسطينيون، الشوارع المحيطة بمنطقة “قبر يوسف” بالإطارات المطاطية المشتعلة لصد اقتحامات المستوطنين تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

واندلعت مواجهات في نابلس بين فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحام مستوطنين إسرائيليين لمنطقة قبر يوسف في مدينة نابلس تحت حماية قوات الجيش، التي أطلقت قنابل الغاز بكثافة خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

شاهد | قوات الاحتلال تعتقل شابين من ضاحية السلام صباح اليوم. pic.twitter.com/J4dCk4wplp — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 2, 2023

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال -معززة بعشرات الآليات العسكرية بينها جرافتان- قد اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة عبر حاجز بيت فوريك.

كما اقتحمت قوة راجلة المدينة من منطقة الطور، بينما اقتحمت الآليات المنطقة الغربية عبر حاجز صرة، وانتشرت قوات الاحتلال في شارع عمان والشوارع المحيطة بقبر يوسف، واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة.

اشتباكات عنيفة

إصابة خطيرة باقتحام الاحتلال قبر يوسف بنابلسhttps://t.co/ySLXXaNPu0 — وكالة صفا (@SafaPs) August 2, 2023

من جانبها، قالت سرايا القدس-كتيبة نابلس، إنها تصدت لقوات الاحتلال خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية ومحيط قبر يوسف بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجر.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية “مجاهدونا الأبطال يتصدون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية ومحيط قبر يوسف”.

وأضافت في بيان “مجاهدونا نفذوا عدد من الكمائن على أكثر من محور في محور المنقطة الشرقية محققين إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال”.

📹 متابعة صفا| آثار الخراب في المنزل الذي اقتحمه الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا صباح اليوم pic.twitter.com/cRywBN6sv0 — وكالة صفا (@SafaPs) August 2, 2023

من جانبها، قالت (كتائب شهداء الأقصى) التابعة لحركة فتح في بيان إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من نابلس ومحيط قبر يوسف بزخات من الرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن مقاومين يطلقون النار ويلقون قنابل محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال بمحيط قبر يوسف والمنطقة الشرقية في نابلس.

اعتقالات في الخليل

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 4 مواطنين من محافظة الخليل، بينهم 3 فتية، ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فتية.

والمعتقلون هم: نزار شحادة أبو عيشة (16 عاما) وتامر خميس أبو عيشة (17 عاما) وحمزة سياج (16 عاما) بعد أن داهمت منازل ذويهم في مدينة الخليل، وفتشتها، كما اعتقلت الفلسطيني أحمد فايز الربعي، من منزله في بلدة دورا.