أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) اليوم الأحد أن (لونا-25) أول مسبار تطلقه روسيا إلى القمر منذ 1976، تحطّم أمس السبت على سطح القمر إثر حادث طرأ خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطه التي كانت مقرّرة غدا الاثنين.

وقالت وكالة الفضاء إن المركبة تحطمت على سطح القمر بعد دخولها مدارًا غير خاضع للسيطرة، وذكرت في بيان “تحركت المركبة إلى مدار لا يمكن التنبؤ به وانقطع وجودها نتيجة اصطدامها بسطح القمر”.

وأوضحت الوكالة في بيانها “عصر أمس السبت، قرابة الساعة 14:57 (11:57 توقيت غرينتش) انقطع الاتصال مع لونا -25” مشيرة إلى أنّه “وفقًا للنتائج الأوّلية للتحقيق فإن المسبار “لم يعد موجودًا بعد أن اصطدم بسطح القمر”.

“وضع غير طبيعي”

وكشفت الوكالة الروسية أن “وضعًا غير طبيعي” حدث عندما حاولت أجهزة التحكم نقل المركبة إلى مدار ما في الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش أمس السبت قبل الهبوط الذي كان مقرًا غدًا.

وقالت (روسكوسموس) في بيان مقتضب “خلال العملية، حدث وضع غير طبيعي على متن المحطة الأوتوماتيكية، وهو ما لم يسمح بتنفيذ العملية بالمعايير المحددة”.

والفشل في مهمة تحمل الفخر الروسي، من شأنه تسليط الضوء على تراجع القدرات الفضائية لروسيا منذ أيام مجدها خلال المنافسة وقت الحرب الباردة عندما كانت موسكو أول من أطلق قمرًا صناعيًا يدور حول الأرض، وهو سبوتنيك 1، في عام 1957.

كما أصبح رائد الفضاء السوفيتي (يوري جاجارين) أول إنسان يسافر إلى الفضاء عام 1961.

رواد استكشاف الفضاء

ولم تحاول روسيا القيام برحلة إلى القمر منذ مهمة (لونا-24) في عام 1976 وقت حكم الرئيس ليونيد بريجنيف.

وكان من المفترض أن تهبط لونا-25 على القطب الجنوبي للقمر في 21 أغسطس/ آب، وفقا للمسؤولين في وكالة الفضاء الروسية.

وإطلاق المسبار لونا-25 هو أول مهمة فضائية لموسكو منذ 1976 حين كان الاتحاد السوفيتي رائدًا في استكشاف الفضاء.

وأشارت وكالة الفضاء الروسية إلى أن المركبة التي ستبقى على سطح القمر مدة عام، ستكون مهمتها “أخذ عينات وتحليل التربة، و”إجراء أبحاث علمية طويلة المدى”.

وتهدف المهمة إلى إعطاء دفعة جديدة لقطاع الفضاء الروسي الذي واجه لسنوات مشاكل في التمويل، في وقت تعهد فيه الرئيس فلاديمير بوتين مواصلة برنامج الفضاء الروسي رغم العقوبات، مشيرًا إلى إرسال الاتحاد السوفياتي السابق أول إنسان إلى الفضاء في عام 1961 في خضم التوترات مع الغرب.