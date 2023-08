استعر حريق غابات في جزيرة “تنريفي” الإسبانية، مما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم بعد أن فشلت جهود السيطرة عليه، السبت، بسبب الطقس الحار والجاف والرياح القوية.

وقالت خدمات الطوارئ، في وقت متأخر أمس، إن عشر بلدات تضررت من الحريق حتى الآن رغم إخلاء 11 بلدة في إجراء احترازي، ولم تتأثر أي مناطق سياحية رئيسية بالحريق حتى الآن.

وبحلول صباح اليوم الأحد، أعلنت السلطات الإقليمية إجلاء 12 ألفًا و279 شخصًا لتخفض تقديراتها السابقة بإجلاء 26 ألفًا.

واندلع الحريق، يوم الأربعاء، في حديقة وطنية جبلية بمحيط جبل تيد البركاني، أعلى قمة في إسبانيا.

وتضرر أكثر من 20 ألف فدان حتى الآن بسبب الحريق في منطقة محيطها 70 كيلومترًا، لكن المناطق السياحية الشهيرة في تنريفي لم تتأثر، ويعمل المطاران هناك بشكل طبيعي.

🔥The fire has reached Teide National Park in Tenerife.

The fire is currently "beyond containment" and has the potential to destroy up to 21,000 hectares. Based on the most recent information, the affected area has expanded to over 8,400 hectares, spanning across municipalities… pic.twitter.com/sYCi0dZkVv

