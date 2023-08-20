أعلن الرئيس الإقليمي لجزر “الكناري” أن حريق الغابات في جزيرة تنريفي يخرج عن نطاق السيطرة

استعر حريق غابات في جزيرة “تنريفي” الإسبانية، مما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم بعد أن فشلت جهود السيطرة عليه، السبت، بسبب الطقس الحار والجاف والرياح القوية.

وقالت خدمات الطوارئ، في وقت متأخر أمس، إن عشر بلدات تضررت من الحريق حتى الآن رغم إخلاء 11 بلدة في إجراء احترازي، ولم تتأثر أي مناطق سياحية رئيسية بالحريق حتى الآن.

وبحلول صباح اليوم الأحد، أعلنت السلطات الإقليمية إجلاء 12 ألفًا و279 شخصًا لتخفض تقديراتها السابقة بإجلاء 26 ألفًا.

Anoche tuvimos además de mucho trabajo, mucha suerte. Justo en el momento más crítico de la línea de defensa de viviendas empezó a llover y nos ayudó a cumplir el objetivo de parar el fuego.

Ya hoy volvemos a casa y nos relevan.

Ánimos Tenerife, esto lo pararemos.@BomberosGC pic.twitter.com/TYgEFydES8 — BOMBEROS GRANCANARIA (@BomberosGC) August 20, 2023

واندلع الحريق، يوم الأربعاء، في حديقة وطنية جبلية بمحيط جبل تيد البركاني، أعلى قمة في إسبانيا.

وتضرر أكثر من 20 ألف فدان حتى الآن بسبب الحريق في منطقة محيطها 70 كيلومترًا، لكن المناطق السياحية الشهيرة في تنريفي لم تتأثر، ويعمل المطاران هناك بشكل طبيعي.

🔥The fire has reached Teide National Park in Tenerife. The fire is currently "beyond containment" and has the potential to destroy up to 21,000 hectares. Based on the most recent information, the affected area has expanded to over 8,400 hectares, spanning across municipalities… pic.twitter.com/sYCi0dZkVv — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 20, 2023

أسوأ الحرائق منذ عقود

وأعلن الرئيس الإقليمي لجزر “الكناري” فرناندو كلافيجو، السبت، أن حريق الغابات في جزيرة “تنريفي” يخرج عن نطاق السيطرة، على الرغم من جهود رجال الإطفاء الذين يحاولون إخماد النيران منذ 4 أيام.

وأضاف كلافيجو أن حريق الغابات دمر الآن نحو 8400 هكتار من الأراضي، وهي قفزة كبيرة منذ الرقم الأخير.

وأضاف أن النبأ السار هو أن الجبهة الجنوبية بأكملها للحريق “مستقرة للغاية”، على الرغم من أن المنطقة الشمالية من الحريق ما زالت مصدر قلق.

ووصف كلافيجو الحريق بأنه واحد من أسوأ الحرائق في جزيرة “تنريفي” في الأعوام الـ40 الماضية.

وطبقًا لتقديرات السلطات، فقد غادر أكثر من 12 ألف شخص منازلهم في 11 بلدة مختلفة، بسبب الحريق في شمالي وشمال شرقي الجزيرة.

ولم ترد أنباء عن تسجيل إصابات أو منازل مدمرة، واستمرت الحياة في الأغلب كالمعتاد في المناطق السياحية بالجزيرة، طبقًا لبيانات رسمية.

وذكر وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو جراند-مارلاسكا، أمس السبت، في نهاية زيارته لجزيرة تنريفي “يمكننا أن نشعر بالأمان بشكل معقول، ويمكن أن نأمل السيطرة على الحريق في الأيام المقبلة، إذا كان الطقس جيدًا”.

ولم يتضح سبب الحريق الذي اندلع بالقرب من بلدة “آرافو”، وذكر كلافيجو أن تحقيقا بدأ، ويعتزم رئيس وزراء إسبانيا بيدرو شانشيز زيارة الجزيرة غدًا الاثنين.

🇪🇸 ESPAGNE : Le feu de forêt sur l'île de #Tenerife, aux Canaries, est toujours hors de contrôle ce week-end avec plus de 5000 hectares brûlés. 25.000 personnes ont été contraintes de fuir. "L'incendie dépasse notre capacité à l'éteindre", affirment les pompiers. pic.twitter.com/kWOltVrsx1 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 19, 2023

إجلاء السكان في كندا

واشتدت حرائق الغابات في إقليم كولومبيا البريطانية في كندا، أمس السبت، ليرتفع عدد الأشخاص الذين صدرت لهم أوامر بالإجلاء إلى 35 ألفًا، أي مثلَي العدد في اليوم السابق، بينما حذرت السلطات من أن الأيام المقبلة ستكون صعبة.

وأعلن الإقليم حالة الطوارئ يوم الجمعة، لمنح مسؤولين صلاحيات رسمية مؤقتة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة في أنحاء كولومبيا البريطانية.

وتسببت الحرائق في إغلاق بعض قطاعات الطريق السريع بين المحيط الهادي وبقية أنحاء غربي كندا، ودمرت الكثير من الممتلكات. وتمركز الحريق في أنحاء كيلونا، وهي مدينة تبعد نحو 300 كيلومتر إلى الشرق من فانكوفر، ويبلغ تعدادها السكاني نحو 150 ألف نسمة.

وتشيع حرائق الغابات في كندا، لكن انتشار الحريق ونطاقه يعكس شدة أسوأ موسم لحرائق الغابات حتى الآن.

وأتت النيران على مساحة تبلغ نحو 140 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل حجم ولاية نيويورك تقريبًا. ويتوقع مسؤولون حكوميون استمرار موسم الحرائق حتى الخريف بسبب الظروف الشبيهة بالجفاف المنتشرة على نطاق واسع في كندا.