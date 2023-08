نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة تويتر مقطع “فيديو” يوثق اعتراض طائرة مسيّرة قادمة من غزة فجر اليوم، الأحد.

وأظهرت اللقطات المصورة لحظة اعتراض الطائرة بصاروخ، وانفجارها في سماء حدود قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد، شوهدت طائرة مسيّرة تحلّق باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقامت أنظمة سلاح الجو باتباع مسارها ونجحت في اعتراضها باستخدام نظام القبة الحديدية وإسقاطها.

وأضاف الجيش أن “المسيّرة لم تتمكن من تحقيق الاختراق والوصول داخل الأراضي الإسرائيلية، وتمت متابعتها من قبل أنظمة سلاح الجو منذ إقلاعها”.

من جانبها، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن منظومة القبة الحديدية اعترضت طائرة مسيّرة في أجواء السياج الأمني بمدينة رفح جنوب القطاع.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطائرة تم اعتراضها أثناء تحليقها من غزة، وفي طريقها باتجاه أشكول.

يشار إلى أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت لأول مرة عام 2014 عن تسيير طائرة باسم “أبابيل 1″ التي تمت صناعتها محليًا وتنفيذ مهمات استطلاعية بوساطتها، ثم كشفت عن تطوير نماذج منها لاحقًا.

ولم تعلن أي من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة التي تحدث جيش الاحتلال عن اعتراضها.

A UAV was identified flying from Gaza toward Israeli territory. It did not cross over and IAF systems monitored it throughout the incident and successfully intercepted it.

The UAV did not pose a threat to residents of southern Israel, and no alerts were activated according to… pic.twitter.com/8JzJtSQxaX

— Israel Defense Forces (@IDF) August 20, 2023