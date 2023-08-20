قرار الإعلان عن توحيد فرعي المصرف جاء بعد اجتماع موسع عُقد اليوم في طرابلس

رحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بإعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه توحيد مؤسسة المصرف، وأكد أنها خطوة مهمة في سبيل تعزيز أداء المؤسسة.

وأعلن المحافظ ونائبه أن “مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحَّدة، مع الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الاِنقسام”.

وقال الدبيبة “أرحّب بإعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه توحيد مؤسسة المصرف، وأحثهم على استمرار جهودهم لمعالجة الإشكالات المترتبة عن الانقسام السابق”.

وأشار إلى أن ذلك محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية، مؤكدًا استمرار التزامه بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومته.

أرحب بإعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه توحيد مؤسسة المصرف، وأحثهم على استمرار جهودهم لمعالجة الإشكالات المترتبة عن الانقسام السابق، هذه محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية الهامة، مع استمرار التزامنا بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومتنا — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) August 20, 2023

توحيد مؤسسة المصرف

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، عودته مؤسسة سيادية واحدة، بعد انقسام بدأ عام 2014، مؤكدًا معالجة آثار انقسامه.

وذكر المصرف في بيان أن قرار الإعلان عن توحيد فرعيه، جاء بعد اجتماع موسَّع عُقد اليوم بمقر المصرف في طرابلس، جمع المحافظ ونائب المحافظ ومستشارين في المصرف بطرابلس وبنغازي.

ومنذ 2014، بدأ انقسام داخل مصرف ليبيا المركزي، حيث تولى شخصان منصب المحافظ، أحدهما يمارس مهامه من طرابلس (غرب) والثاني في البيضاء (شرق).

وقال إن ذلك جاء “تنفيذًا لاِستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجًا للجهود المبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد، وإيذانًا بِتوحيد مصرف ليبيا المركزي”.

وفي عام 2014، دخلت ليبيا في انقسام سياسي أفرز برلمانين، الأول هو المؤتمر الوطني في طرابلس (المجلس الأعلى للدولة حاليًّا) كلّف حكومة الإنقاذ الوطني، برئاسة عمر الحاسي، وأدارت غربي البلاد.

أما البرلمان الثاني فهو (مجلس النواب في طبرق) الذي انتُخب حينئذ، وكلّف الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، التي سيطرت على شرقي البلاد.

هذا الانقسام انسحب على المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها المصرف المركزي الذي انقسم إلى اثنين، الأول يعمل من طرابلس برئاسة الصديق الكبير، والثاني من مدينة البيضاء قبل أن ينتقل إلى بنغازي برئاسة علي الحبري، الذي أقاله مجلس النواب نهاية 2022.

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تَنفيذاً لإِستِحقاق تَوحيد مَصْرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد ، و ايذاناً بِتوحيد مَصْرف ليبيا المَرْكزي. pic.twitter.com/HVxD9oDqIq — Central Bank of Libya (CBL) (@CentralBankOfLy) August 20, 2023

وشُكلت حكومة عبد الحميد الدبيبة بعد مفاوضات سلام بوساطة الأمم المتحدة في أعقاب معركة كبرى فاشلة للسيطرة على طرابلس عام 2020.

وفي فبراير/شباط 2022، عيَّن البرلمان في شرقي ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسًا للوزراء، ويحظى البرلمان بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة طرابلس عام 2019.

لكن باشاغا فشل حتى الآن في الإطاحة بالحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًّا لها برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، الذي شدّد مرارًا على أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وتسببت الخلافات بين الفرقاء السياسيين -لا سيما على القانون الانتخابي- في تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، في وقت يعلق الجميع عليها آمالًا كبيرة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.