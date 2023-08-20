مطالبات بانتخاب رئيس جمهورية للخروج من الأزمة الاقتصادية في لبنان (فيديو)

تفاعل العديد من النشطاء والصحفيين عبر خطنا الساخن مع تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي حول عجز مصارف بلاده عن التعامل مع الأسواق العالمية.

وقالت الصحفية (رتاج زكنون) إن ما صرّح به رئيس الوزراء المقصود منه انهيار المصارف، وبالتالي إفلاس لبنان، كما توقعت استمرار الليرة اللبنانية في الانهيار أمام الدولار الأمريكي.

أما الصحفية (هدير حميد) فقد قالت إن هذا ليس بالغريب باعتبار أن الحكومة اللبنانية فقدت الثقة في ظل هذه الأزمات المتواترة على البلاد.

وذكر الصحفي (جواد شكر) أن هذا التصريح خطير جدًا، لأنه لا يبشّر بالخير خاصة مع استمرار انهيار العملة اللبنانية الذي يتزايد في كل يوم، مؤكدًا أن الحل يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية.

ورأى الصحفي (أريج كوكاش) أن هذا التصريح ستكون له تبعات سيئة جدًا على الشعب والاقتصاد، مشيرًا إلى ضرورة تجنب مثل هذه التصريحات خاصة مع مرحلة التنقيب عن النفط.

أمّا الناشط والصحفي (محمد عبد الرحمن) فقد حمّل الحكومة الحالية والتي سبقتها مسؤولية ما يعيشه لبنان اليوم من عجز اقتصادي.

وأشارت الصحفية (ايسمار لطيف) إلى مسألة قالت إنها مهمة، وهي أن المصارف اللبنانية التي أغلقت بصورة مفاجئة في الخارج أسهمت في تدهور الوضع، وفقدان الثقة في الحكومة.