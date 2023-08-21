أُفرجت السلطات المصرية عن الصحفي كريم أسعد بعد توقيفه لنحو 48 ساعة على خلفية منشورات على منصة لتقصي الحقائق، حسبما أعلنت نقابة الصحفيين المصرية يوم الأحد.

وكتب نقيب الصحفيين خالد البلشي على فيسبوك “كريم أسعد خرج وفي طريقه لمنزله”، وأكّدت منصة “متصدقش (لا تصدق)” الإلكترونية لتقصي الحقائق حيث يعمل أسعد، النبأ.

ويعمل أسعد في منصة “متصدقش (لا تصدق)” الإلكترونية لتقصي الحقائق التي نشرت خلال الأيام الماضية معلومات عن ضبط السلطات الزامبية طائرة خاصة آتية من القاهرة محملة بأموال ومعادن وأسلحة.

وكانت المنصة قد أفادت ليلة السبت، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه “في الواحدة من صباح السبت تعرض زميلنا الصحفي كريم أسعد للاعتقال بعد أن اقتحمت منزله قوة أمنية من مسلحين بملابس مدنية”.

وأضافت المنصة “لم يسأل المسلحون زميلنا قبل اعتقاله سوى عن تغطيتنا على مدى الأيام القليلة الماضية لحادث طائرة زامبيا القادمة من مصر”.

وكثفت المنصة خلال الأيام الماضية نشر معلومات عن واقعة الطائرة الخاصة، بعدما أعلنت السلطات الزامبية الأسبوع الماضي توقيف 10 أشخاص بينهم 6 مصريين على متن طائرة تحمل 5.6 ملايين دولار وقطعًا معدنية تزن أكثر من 127 كيلوغرامًا وأسلحة.